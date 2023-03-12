自由開講》韌性逆轉勝！透過WBC帶動棒球經濟團結台灣國家理性

張天泰

在1956年，學者Simon Rottenberg寫了第一篇體育經濟學領域的學術文章，而主題正是棒球和體育經濟學的關係，而在美國，超級盃（Super Bowl）已吸引全球數百萬人的關注，也為當地經濟帶來超過4.7億美元經濟效益，包括15萬外來遊客，而此次日本關西大學名譽教授宮本勝浩（理論經濟學）也推算，如果日本武士贏得WBC冠軍，將為日本帶來596億日元經濟效益，相當於134.7億台幣，有助於拉升日本股市，台灣也預估WBC世界棒球經典賽，將吸引10萬名球迷到台中，台中市經發局也串聯在地業者、商圈、夜市一起響應。

一、WBC帶動棒球熱經濟

而筆者認為世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC），同樣可為台灣主辦地主國，帶來巨大的經濟效應，隨著台灣隊將士用命，連勝義大利、荷蘭兩強隊，壓制大聯盟打線，化不可能為可能，除了各大企業、連政治人物開始發勝利祭品文支票，包含縣市長、立委、縣市議員、民代、地方官員、店家、民眾等都透過分享台灣地方小吃，諸如雞排、珍奶、肉圓、紅豆餅、爌肉飯，甚至是古巴手工三明治來為台灣隊助威！

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2023世界棒球經典賽，昨日台灣隊9:5勝荷蘭隊，拿下關鍵一勝。（資料照）

二、透過棒球不分藍綠團結台灣強化國家理性

「棒球」已是台灣的「國球」，回顧棒球歷史，從最早的紅葉和金龍少棒傳奇，一路到世錦賽、亞錦賽，奧運會，台灣隊展現韌性不放棄的運動家精神，堅持不退直到逆轉勝，不僅激起台灣人民團結台灣的愛國心，也在世界面前展現了台灣精神，而筆者認為透過棒球體育強化台灣國家理性，特別是國族認同意識，可向世界展現台灣的政治精神—多元包容、同時重視個人主義與團隊合作、政治外交兼顧理想主義、國家實力至上，這是很重要的機會，透過WBC帶動棒球經濟，團結台灣國家理性，蔡政府和政治人物必須把握住！

（政治工作者、教育博士）

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