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自由開講》勇於面對社子島60年難題 為「真男人」王世堅喝采！

2024/04/30 11:51

◎洪孝全

昨（4/29）日立委黃珊珊在社子島「坤天宮」舉行社子島區段徵收審議進度協調會，並邀請內政部、北市地政局、立委王世堅、議員黃瀞瑩等人到場，卻遭社子島自救會成員激烈抗議、包圍推擠，要求與會人員滾蛋。蔣萬安眼中的「真男人」王世堅面對抗議群眾強硬開嗆：「不要臉，混蛋」、「你們有什資格？你們不是社子島人」、「如果不是當事人就閉嘴」、「夠膽價擂台」，還撂下狠話，一定會再來。為此，筆者心有戚戚焉，不得不為王世堅按個讚。

若如王世堅所言，在社子島真正反對開發人數不多，反觀此次社運組織抗爭的手法，給人感覺就好像是串連北中南各地的反對開發者，全場不分青紅皂白，以叫囂式、抹黑式、激烈搗亂妨礙會議進行，完全不願理性溝通對話，也完全不讓當地同意開發居民有任何發言機會。他們抗議口號、布條、道具、陣式也都事前設計排練。在現場敲桌、哭訴、下跪、情境劇樣樣來，因此常常能成為鎂光燈焦點。熟練的套路每每讓外界誤認為他們是在地弱勢居民，並施予同情聲援或慷慨解囊。

圖為民進黨立委王世堅。（資料照）

筆者前幾年在家鄉參與政府機關舉辦的「土地重劃聽證會」，也曾吃過相同悶虧。現場明明只有一位土地所有權人不願納入重劃範圍，反對開發。怎無端冒出數十位不相甘人士出來鬧場，擾亂會議秩序，羞辱主持人，更干擾在地人發言。像此次穿著社子島自救會背心抗爭人員，理應屬於開發關係人，但筆者瞄一眼就知道有幾個是外地人，卻佯裝成在地人。試問，反對都市計畫，到處杯葛阻礙，成為特定土地正義學者、社運團體是否獲取名利的試金石，那些更多真正希望家鄉發展、希望居住環境更好的在地人權益何在？

就算有少數真正反對區段徵收的居民，北市地政局已有一套剔除機制，爾等不願循正常管道申請剔除區段徵收範圍，卻一再無理陳抗阻礙社子島開發，葫蘆裡賣甚麼藥，是占用既得利益、長期租用、違法工廠、要求更多條件、或為反而反…，不得而知，真理愈辯愈明，時間總會證明一切。

至於王世堅真的很厲害，也認為這些現場抗議民眾大部分不是社子島民。建議王世堅這個真男人一定要實現諾言，隨時都要再來社子島，讓這些「拿錢辦事、反對沒道理」的抗議者疲於奔命，原形畢露。王世堅加油！

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