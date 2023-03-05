自由開講》「社子島」拆穿蔣萬安「降低都更門檻」的不堪一擊

江昱欣

南投立委補選「蔡林大戰」當天，北市府在社子島開「申請剔除區段徵收說明會」，被批「走流程」、「柯規蔣隨」，而市長蔣萬安前晚有時間幫黨內選將林明溱二度站台，也不願前往社子島直面居民訴求，讓自家地政局長陳信良成為被居民抗議、推擠的人肉盾牌，選前拜會社子島里長，還信誓旦旦說「他一定與居民面對面溝通，擺脫泥淖」，沒想到上任兩個月就跳票。飽受禁建所苦超越半世紀的社子島居民，迎向光明未來之路，時間表看起來遙遙無期。

圖為南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱（左）舉辦選前之夜，台北市長蔣萬安（右）前來力挺輔選。（資料照）

而北市府面臨抗議束手無策，還是在喜孜孜開記者會宣布「降低都更門檻」的隔天，社子島居民這回站出來，不只捍衛自身權益，也拆穿蔣萬安所宣稱「讓政府及早進場」就能促進都更一事，根本行不通。

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自台北市開放民選市長以來，從陳水扁到柯文哲，四位市長都無力解決社子島問題，不論是「第三副都心」、「輕軌捷運與河濱花都」、「台北曼哈頓」皆因防洪問題或環評等因素而「跳票」，柯文哲2015年透過「ivoting」選出來的「生態社子島」方案，獲3032位社子島居民贊成，佔總投票數62.27%，投票率則為35.16%，但仍有高達近65%不表態，根據當地里長說法，「出來投的」多是地產商或外地投資客，真正居民實際上「罷投」。「要求市府應提高容積率，並特別為弱勢的社子島住戶成立特別安置辦法」、「擬定聚落保留方案」的心聲未被重視，更令當地居民擔心全區區段徵收的開發手法，將讓當地居民無家可歸，生活陷入更加困頓。數年之後，2019年「臺北市士林社子島地區區段徵收拆遷安置計畫（草案）聽證會議」針對當地居民收集書面意見，贊成開發者掉到僅剩3.66%。而蔣市府無視民意波動，要沿用原柯市府所提之舊方案，吃緊弄破碗，當然引發抗議。

昨日社子島自救會發言人李華萍（右）指出，蔣萬安沒兌現選舉承諾，就不得召開社子島相關的審議會議，蔣萬安選前說會傾聽在地居民的聲音，選後卻沒看到他，希望台北市民幫社子島居民協尋傾聽民意的蔣萬安在哪。（資料照）

柯執政的這段期間，儘管有專案辦公室、駐點工作站或地政局土地開發總隊到當地持續溝通，卻是「越溝越不通」，可見「政府及早進場與否」對於類此更新事務能否消弭歧見來說，完全不是重點，若所謂「專業團隊」不能有效回應「本對開發抱持懷疑態度」的居民期望，將會公親變事主，耗時又散財，淪為各方皆輸局面。回到蔣萬安把進入都更程序的門檻從90%調降為75%的「新政」來看，原本在都更案面對10%未予支持的意見就很困難，更何況是25%？在未凝聚高度支持的情況下，透過政府進場投入資源，就能有效協助都更的想法，根本天真至極。

從「生態社子島」的慘痛經驗來看，當時甚至根本沒有「投票門檻」，用「相對多數決」投出來的結果就算數，結果如何大家有目共睹。而蔣在降低都更進場門檻的同時，並未告訴我們，要增加多少預算員額，才能有效紓解未來日益增多的案源，台北各處都更未來若都像「生態社子島」一樣，成為公部門進場後，尾大不掉的「鬧劇」、「白忙一場」，只怕這種天真，將創造更多無法收拾的爛尾，成為拖垮台北市有限行政資源的「無能事例」再一樁。

（政治工作者）

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