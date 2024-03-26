自由開講》我就爛，人民真無奈！

◎顏允聖

當全民關注台北市政府與台灣智慧光網合約之際，市長蔣萬安即公開表示，前市長柯文哲當時依照廠商所提報的2200元費率照案通過之合約，存有爭議，已要求法務局啟動解約作業。今國民黨台北市議員陳重文，因涉嫌圖利，施壓市警局編列預算，業經台北地檢署聲請羈押獲准，相關情節尚待釐清。然，不禁令人心生疑竇，柯文哲就任市長八年期間，真的毫無知悉？

猶記柯文哲在市長任內，於市議會進行施政報告時，民進黨籍議員王世堅就嗆柯文哲擺爛市政並指出，內科塞車無解、人口不斷流失、大巨蛋施工爭議頻出、社子島開發讓居民自生自滅、五萬戶供宅跳票，乃至民調六都墊底都仍無見有檢討改進，更直言，柯文哲現在的心態就是「笑罵由人，你奈我何？我就爛，你要怎樣」。遂拿出特別準備「我就爛T恤」送給柯文哲表示，要讓他穿在身上隨時自我反省，勿辜負市民的期待。對於前台北市長、民眾黨主席柯文哲聲稱早知道合約怪怪的，著實讓人納悶，既然當初認為有疑慮，就不應核准同意編列預算啊，這不是擺爛，什麼才是擺爛？

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前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（資料照）

在總統選舉期間，不難看出柯文哲在面對同婚、核電、學運、黑金等議題說詞反覆、一變再變，過去強調「最討厭蟑螂、蚊子、國民黨」，為了選舉利益可以選擇與國民黨密室協商「藍白合」，只求政黨利益，將人民利益拋諸腦後。也難怪在總統選舉後，其本命區台北市得票數敬陪末座，也不足為奇了。誠如總統當選人賴清德於總統候選人電視辯論會時表示：「柯文哲總是有說法沒做法」。

總而言之，人民所期待的政治人物，是要為民服務，必須有能力解決眾人的問題。台智光弊案風波持續延燒，正好讓全國人民認真檢視各政黨的政治人物，是否真心向民。如果僅以互推皮球、隔空互槓、甩鍋卸責的方式處理爭議，相信以台灣人民的智慧，任何妄想圖謀個人利益，罔顧人民福祉的政客們終將無所遁形。

（政治工作者）

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