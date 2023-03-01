自由開講》全面下架抖音事不宜遲！

康駿銘

在中國間諜氣球事件後，更多的美國人開始意識到中國對自由世界的破壞行為和野心，加上中國在烏俄戰爭態度仍然曖昧，不但不願譴責俄羅斯的入侵行為，更很可能在經濟、物資甚至軍備上暗中支援普廷，美國對中的強硬態度早已達成跨黨派共識，除了加速與中國的經濟脫鈎，同時也明顯正在為隨時爆發的台海戰爭積極備戰。而在局勢越趨緊張之際，美國白宮在日前也下令聯邦政府機構在30天內必須移除中國手機APP TikTok，加拿大也隨即跟進相關行動。TikTok在西方的用戶人數急速上升，其帶來的資安、國防等問題早已成為了西方國家的憂患，而TikTok母公司更被發現其近99% 的股份卻竟落入資本額僅100萬元人民幣的新成立公司手中，TikTok被中國國有化的跡象已越見明顯。

抖音最大的問題並不只在於資安與國防的風險，而是中國正在透過TikTok的演算法來把中國國內那套思想操控方式帶進自由世界。（路透社）

抖音最大的問題並不只在於資安與國防的風險，而是中國正在透過TikTok的演算法來把中國國內那套思想操控方式帶進自由世界。中國對侵略台灣的野心早已表露無遺，長期以來借由假訊息透過媒體、社交平台及政黨來操縱仇恨，已確切地造成了深遠、且難以逆轉的影響。此外，目前台海局勢持續緊張，中國鼓吹投降、疑美論、台灣挑釁論等等，已經不只是「認知作戰」，而是一種軍事反動員的戰術。若繼續以「自由」之名義繼續任由中國利用自由反自由，利用民主反民主，將嚴重危及台灣的未來。

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然而，即便撇開中國背後的政治動機，所謂「抖音一響、父母白養」，抖音不但充斥各種沒有營養、虛假的影音內容，更重要的是平台放任危害公眾安全的歪風擴散。抖音上各種所謂「挑戰」，從法國的「傷痕挑戰」、到美國「偷車挑戰」，甚至如早前日本迴轉壽司店舔醬油瓶等，都在鼓吹用戶作出違反社會道德、甚或違法與危害自身及他人的行為，對於判斷能力薄弱、反叛心態的年輕用戶，構成嚴重的影響。鼓吹這些從挑起社會矛盾、族群仇恨到破壞各國人民對政府及公共體系的不信任等的行為，根本就是旨在破壞和挑戰一切現有的規範與價值觀，我們不應放任中國透過抖音龐大的用戶人數來輸出這種文化大革命式的極端左派思維。全面下架破壞自由民主的抖音，才是維護自由的途徑。

（台灣基進國際部專員）

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