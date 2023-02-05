自由開講》關鍵戰局：談烏俄戰場牽動2024的終局之戰！

黃宗玄

烏俄戰爭已經將屆一年。這段時間，對於全球的影響相當巨大，從後疫情的掙扎中，原本不穩定的供應鏈更加雪上加霜。

烏俄戰爭帶來的衝擊，不僅受苦的是烏克蘭人。也將間接對台灣的未來造成跨時代的困境。從而讓台灣人務必要思考，如何面對國家主體跟民主自由生活的選擇。如果說，過往認知的戰爭跟聯動的經濟大蕭條，是歷史課本中的名詞，那麼此刻的我們，都是見證者。在這個可以預期會走下坡的時代裡頭，人們要何去何從呢？底下，將從幾個不同面向來探討：「1.在國際變局跟中共步步進逼之下，台灣要怎麼自處；2. 烏克蘭要守住土地，會是牽動台灣2024的關鍵因子；3. 中共經濟的下滑現實，必須是台灣人要認清的，切勿妄想統一可以解決問題。」

請繼續往下閱讀...

烏俄戰爭帶來的衝擊，不僅受苦的是烏克蘭人。也將間接對台灣的未來造成跨時代的困境。從而讓台灣人務必要思考，如何面對國家主體跟民主自由生活的選擇。（中央社）

首先，在國際變局跟中共步步進逼之下，台灣要怎麼自處。從戰機繞台，再到資訊認知戰的恫嚇，這是中國在逐步鬆解台灣的民心。透過去除加害者的洗腦模式，把罪責單方面推給執政的民進黨。這是所有謠言的源頭，也利用浮動的民心，來挑動台灣人彼此的不信任跟分裂。相信，這是中國政權非常樂見的。不靠一兵一卒，就能瓦解台灣的心房，不僅省時又省力。然而，這卻是最壞的劇本。挺身護台，我想是每一個人的責任，而非只有國軍，或是政府官員而已。

再者，烏克蘭要守住土地，會是牽動台灣2024的關鍵因子。烏克蘭距離勝利，還剩下最後一哩路。而這個寒冬，會是最後的考驗。在瓦格納兵團，已經戰損77％的此刻，烏克蘭必須堅持挺過這段時期，等天氣漸暖，就能撥雲見日。或許，當膠著之時，也是羣魔亂舞最盛的時候，這是最黑暗的夜，就跟一直鼓動著台灣，欲拉下堅守正道的執政團隊的暗黑力量一樣。這猶如，馬克吐溫所說：「當澄清才在穿鞋，謠言已經繞地球數圈了！」而謾罵、攻擊、抹黑，總是不斷在人類社會出現，將良善吞噬。這也是為何望向光明不易，但人們勢必得面向光明吧！

最後，中共經濟的下滑現實，必須是台灣人要認清的，切勿妄想統一可以解決問題。如果對中國還心存幻想，那麼可能要失望了！對於一個不在乎人民死亡多少，而發出，死個幾百萬又不會怎樣的國家。這難道是我們所期待的嗎？切記，因為普丁發動烏俄戰爭，釀成全球性的通貨膨脹，而造成整體經濟放緩。但，卻有股聲音一直要將物價上漲、房價高昂，怪罪為台灣政府施政不利。這是相當可惡的事情。不只沒有道理，還惡意將台灣推入險境！相信對比中國，台灣絕對是舒服又安全的。沒有比較過，就不知道台灣好。而我們只有自己，能夠守住這樣的自由天堂！

談烏俄戰場牽動2024的終局之戰看關鍵戰局，可以發現：「烏俄戰爭是現代歷史見證，台灣也是唇亡齒寒的代表，唯有烏克蘭勝利，才能壓制俄國跟中國的囂張氣焰，也才能安度現狀，長保自由與安全的生活！」

（物理治療師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法