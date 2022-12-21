自由開講》台積電赴美設廠 干中共何事

蔡守昂

近日，中國駐法大使盧沙野，在回答法國媒體，台積電赴美投資相關提問時，毫不掩飾表示，「美國強迫台積電向美轉移，這完全是強盜行徑。台灣方面並不想轉移，因為美國的人力和原料成本遠高於台灣。」盧沙野既非台灣的外交官，也非台積電的負責人，他發表這番言論，究竟有何居心？其又想對外傳遞什麼樣的資訊？

仔細想想，盧沙野的說詞與近一個月，國民黨所不斷操作的「半導體去台化」言論不謀而合。從台積電決定赴美設廠開始，國民黨便不斷利用台積電，進行惡意地政治操作，打擊執政黨。原先僅是單純赴美投資的舉措，在國民黨的操作之下，變成美國淘空台灣，導致台積電最先進的技術、人才外流，讓台積電變成美積電。藉以批評執政黨當局執政不力，未能守住台灣的經濟安全。

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仔細想想，盧沙野（中）的說詞與近一個月，國民黨所不斷操作的「半導體去台化」言論不謀而合。（路透社）

然而，事實上，無論是政府當局或是台積電高層都已針對台積電去台化的議題，進行多次說明。台積電總裁魏哲家更直言去台化「沒那麼容易，門都沒有。」他之所以能如此自信地說，正是因為半導體產業並非一朝一夕，就能移轉。台灣的優勢在於過去所長久累積的生產技術、產業鏈和人才都難以被取代，當台積電南科廠明年已準備量產3奈米的晶片，美國廠還要等到2026年才能開始生產，而到了2026年，台積電1奈米廠已預計在龍潭科學園區動土。由此得證，最尖端的半導體技術，一直根留台灣，何來去台化之說？再者，台積電早已到外國設廠，如：中國南京，按照國民黨邏輯，這樣中國算不算在淘空台灣的技術？為何國民黨都悶不吭聲，未出面做任何表示？

雖然，這已非國民黨第一次在國內操作疑美論，但這次更加惡劣的是，其不但與中共口徑一致，還裡應外合，共同打擊台灣的半導體產業發展，以及破壞台美之間的科技合作與經貿關係。一個在台灣國內，利用網路平台、新聞媒體，不斷擴散「台積電去台化」的論述，目標除了要打擊執政黨，更要增加美國在台灣人民認知中的負面形象。另個，則是在國際場域，向外國媒體傳遞不實訊息，利用錯假輿論，製造美國霸道和台美關係不睦的印象。一但國民黨成功在台灣內部主導「台積電去台化」的論述，再搭配中共在境外的政治操作，將使台積電受到內外夾擊，未來台美在半導體上的合作也將蒙上了一層巨大的陰影。

近年，美國積極打造乾淨供應鏈，透過一系列的立法，確保其國家的經濟、資通訊安全得到保障，更強化台美之間的夥伴關係，降低中國所帶來的威脅。是故，現今國共聯手藉認知作戰打擊台積電，絕不可輕忽。如果台美科技合作受到阻斷，近年科技發展受到打擊的中國，將可能因此獲利。明眼人都該看清，國民黨和共產黨一搭一唱，葫蘆裡賣的是什麼藥，已昭然若揭。

（研究生）

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