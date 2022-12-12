自由開講》『反共保台』太天真？！

洪昱睿

貴報十二月六日《自由廣場》刊出一則《應由「抗中保台」改為「反共保台」》的投書，內容提到這次大選民進黨大敗，改革的方向之一，也許是建議民進黨把所謂的「抗中保台」主張改稱成「反共保台」。

首先，筆者認為這只是綠營人士、台派支持者們在用的說法，並不代表目前「中華民國台灣」政府現行政策或民進黨寫入黨章的正式主張，要求其改稱的對象究竟是誰，似乎有點問題。

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依照該文作者邏輯，加上筆者所聞，西方國家近年左派論述當道，所以連右派的美國前國務卿龐培奧稱中國都用「中國共產黨」，而非「中華人民共和國」或「中國」，以表示對中共的厭惡並也釋出了對中國人民友好的訊息。事實上，這些西方國家政治領導人只會嘴上說說，背後還是政治操弄。他們有像我們一樣，住在面對中國武力恐嚇最前線的台灣嗎？

有些日本人對台灣的「正面印象」是：小籠包、珍珠奶茶、旗袍等；試問這三項當中有哪一項是真正台灣產出的？答案是珍珠奶茶。台灣文化的形成當中故然有「中華文化」的「參與」，但總不能只照顧「外省系台灣人」的感受，或者已被「中華文化」徹底洗腦的其他族群台灣人吧！

應由「抗中保台」改為「反共保台」？圖為近期中國各地所爆發的「白紙革命」運動。（路透社）

筆者當然不可能支持種族或族群歧視，但是看看如今中國「白紙革命」延燒下，有台灣YouTuber 在第三國採訪到某位在當地的海外中國人，問他覺得台灣和中國的關係是什麼？他答道：「我覺得台灣現在是一個國家，不過等咱們中國將來自由民主化了之後，還是『統一』比較好吧！」筆者相信，這是目前很多「支持自由民主」的中國人的想法，至於「支持共產黨」的中國人是什麼想法，我想大概不需要筆者來贅述了。

（語文工作者）

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