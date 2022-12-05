自由開講》王鴻薇「最好的選擇」：否定昨天的自己 搶下「史上最快落跑的市議員」？！

楊盛安

結論在先，現任台北市議員王鴻薇於12月2日公開說明，自己不會辭去市議員，投入台北市第3選區立法委員的補選，也將在12月25日宣誓就職第14屆市議員。對她而言，此般劇本囊括兩種民意代表的職務，保證自己不「失業」，立於不敗之地，成就王鴻薇的「最好的選擇」。

老牌政黨國民黨第一時間的沙盤推演？

台北市市長選前各機構民調顯示，國民黨籍候選人蔣萬安幾乎處於領先地位，然他又於12月10日受訪時宣佈辭去立法委員的職務。若黨籍候選人蔣萬安如願勝選，其遺缺要推派誰投入補選，國內第二大的老牌政黨國民黨，豈能沒有提早規劃時程作業、沒有口袋或徵詢名單，筆者對國民黨的沙盤推演，感到疑惑。黨政要角們的齊力背書、推舉市議員王鴻薇，難道不會傷害王鴻薇本人及其他有志參選同志嗎？

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今日登記補選立委的王鴻薇，否定昨日市議員王鴻薇

市議員王鴻薇於11月30日表示，「若黨中央強行徵召，她會說『我不能、我也不會參選。』」更指出：「剛完成市議員選舉，這周就去登記，時間非常尷尬，也說不過去；她不是避戰，也不怕吳怡農，是擔心自己背負落跑罪名，她敢保證，只要她去登記那一天開始，『大家一定會說史上最快落跑的議員』。」但事隔兩日，王鴻薇市議員就自己打起自己臉，在黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安陪同下12月2日正式登記補選，並表示：「之前真的很希望能實現對選民承諾，這段時間大家也知道，包括朱主席、蔣萬安及黨內很多先進的勸說，這次補選國民黨有不能輸的壓力，她無法迴避責任，於是她決定不計個人毀譽接受徵召、為大局而戰」。

政黨為候選人量身訂作出場儀式，無論鋪程過場或是華麗轉身，社會大眾早已司空見慣，參選理由堪稱「作文比賽」，但是再怎麼掩飾、美化，脫離不了封建時代的老劇碼。筆者認為，「12月2日登記補選立委的王鴻薇，否定11月30日市議員王鴻薇」？轉變之迅速，怪不得同黨同志秦慧珠公開抱怨，「我當了24小時備援投手」。

今日登記補選立委的王鴻薇，否定昨日市議員王鴻薇！（資料照）

松山區、信義區市民是實質利益受損的「利害關係人」

依據《公職人員選舉罷免法》第74條，「經法院判決當選無效確定者或當選人有褫奪公權尚未復權之情形時，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補」。從法律觀點，落選頭候選人吳崢不是直接利害關係人，雖然筆者近兩屆市議員選舉都投票給吳崢，也不能感情用事，怪罪於王鴻薇。推薦讀者瀏覽吳崢於12月2日臉書發文，「松山信義區因為人口外移，今年總人數剛剛跌破40萬人，市議員應選名額也由上屆的10席減為9席，各議員的服務量能本來就已經吃緊，如果再有人烙跑，這樣的情況只會雪上加霜。」筆者直接論斷，現任市議員王鴻薇的抉擇，松山區、信義區的市民朋友是實質利益受損的利害關係人。難道，同黨籍的蔣萬安擔任台北市長，不需要市議員王鴻薇監督市政嗎？

到底是誰的「最好的選擇」

市議員王鴻薇甫獲松山區、信義區第二高票（25,727票，得票率12.03%）當選的，競選標語是「最好的選擇」，筆者恭賀她在民主選舉制度裡成功連任，也贏的漂亮。王鴻薇從媒體轉戰政治領域，從新黨轉戰國民黨，曾經擔任國民黨文傳會副主委，近幾年更是政論節目的常客，凌厲地炮火對準總統蔡英文領導的中央政府，擁有「女戰神」稱號。筆者比較擔憂的地方，若市議員王鴻薇當選立法委員，依照她過往的言論與行為，極有可能將烏龍爆料、製造仇恨的惡習，帶入國會殿堂，中華民國立法院恐怕再增加一位國家認同混淆的民意代表，她當然不會是立法委員候選人的「最好的選擇」。

現在的王鴻薇，不願辭任市議員、正在投入立委補選、也要宣示就職下一屆的市議員，一舉囊括兩種民意代表的職務，反而是王鴻薇的「最好的選擇」。對於未來從政者、社會大眾，絕非正面的教育示範；即使，她展現政治風骨的決斷、破釜沉舟的意志，宣示放棄就任下一屆的市議員，避免腳踏兩種職務的罵名。

史上最快落跑的市議員，踏出每一步，都是歷史紀錄。

（台北市信義區市民）

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