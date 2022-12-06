自由廣場》應由「抗中保台」改為「反共保台」

◎ 裘怡婷

民進黨在縣市長選舉大敗，綠營各方無不絞盡腦汁，檢討可能原因避免正下次大選再敗。而最近台灣的氛圍好像遭到紅統勢力把持，筆者和一群包含不同族群立場、挺台灣、熱愛民主的朋友，想建議執政黨，將「抗中保台」主張改稱為「反共保台」。

原因如下：一、與美國政策方向更加一致，並符合西方的政治正確。根據中國境外滲透相關研究，以及筆者在美國居住數年的觀察，西方國家多半是多族群社會，在近年左派論述當道情況下，更是強調多元平等、反對歧視。中共利用此氛圍，把所有對中國政府專制極權的批評和國際滲透的警告，都汙名化為「種族歧視」、「文化歧視」，以消除國際上對其惡行的監督和壓力。因此包括美國前國務卿龐皮歐等人，在批判中國政府時，都強調是反對專制極權的中國共產黨，而對中國人民友好。此原則對意識形態偏左的執政民主黨政府而言，更是如此。另外，「抗中」也易被中共拿去國內做大內宣，扭曲成綠營和台灣人仇中反華，來製造中國人對台的敵意，以轉移其內部民生經濟上的諸多矛盾。將「抗中」改為「反共」，可避免中共見縫插針。

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其次，讓操弄族群仇恨恐懼的藍營政客無從著力，擴大基本盤。筆者家庭屬外省軍公背景，自幼耳濡目染下，深深理解藍營政客製造仇恨恐懼、綁架選票那套，從一九九四年台北市長選舉趙少康宣稱，陳水扁當選，外省人會被逼跳海云云，至今亙古不變。在這些人藍營政客的宣傳中，綠營民進黨的終極目標就是消滅中華文化，綠營（含普通支持者）所有包容和解行動也都別有用心。少數綠營支持者的偏激言論，更被拿去藍營內部放大宣傳，作為佐證。因此「抗中」也會被這些藍營政客，扭曲為是反對中華文化，仇視有中國認同的人。

筆者認識支持藍營但反對中共的朋友，也認為即便理解意思，「抗中」二字他們還是下意識不太能接受，至於「反共」則是兩蔣生前反覆強調、最重要的口號主張。要藍營政客大力批判「反共」，會讓其支持者下意識覺得不舒服。

根據以上兩點，筆者主張將現行的「抗中保台」升級為語意更加精確、更符合先進民主國家話語方式的「反共保台」。反對中共專制極權，同時支持中國人追求民主，尊重中華文化。如此，更能杜絕居心不良勢力的操作，加大對全台共識的凝聚力。

（作者是美國喬治梅森大學公共政策博士侯選人）

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