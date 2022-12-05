自由開講》民進黨的團結需要郭信良先展現誠意

林川平

2022年的地方選舉，民進黨成績不如人意，也引發台派的緊張與憂慮，當務之急應是穩住陣腳，重新爭取人民的支持，因此，穩住台南與高雄在選後的局勢，是重中之重；其中又以台南議長選舉的情形特別不穩。

儘管這次選舉，民進黨獲得28席，逼近全部57席的半數，然而不穩的關鍵，正是在於民進黨內部不一定是那麼的團結。如果民進黨在議會無法選贏議長，不但會影響黃偉哲第二任期的施政，更會讓2024年總統大選的綠營佈局有不利的發展。

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黨籍立委陳亭妃對此呼籲，要找回民進黨，來促成團結。這句話聽在台南人耳裡，無疑是一句似是而非的話術。何以見得？關鍵在於陳亭妃力挺的議長人選郭信良。還記得四年前的議長選舉，民進黨團原本都已經透過模擬投票完成沙盤推演，但投票當日郭信良卻直接跑票並宣布退黨，加上周麗津、吳通龍、陳亭妃胞妹陳怡珍等人的跟進，不只是讓民進黨痛失議長寶座，也讓民進黨的支持者傷透了心！

台南市議長郭信良。（資料照）

更有甚者，郭信良在這一次的市長選舉，還公然為國民黨籍的謝龍介站台。試問，這就是陳亭妃要找回的民進黨嗎？這是綠營支持者想看到的團結嗎？如果陳亭妃心中真的有團結，如果郭信良真的有心要為民進黨打拼，那麼就應該率先簽切結書，表態絕不跑票、絕對配合民進黨團的決議，如此一來才能夠證明願意為民進黨努力決心。

台南要找回為台灣努力的民進黨，不是為了自己利益的假民進黨！

（台南私立科大講師）

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