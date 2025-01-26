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李忠憲的思考》內亂危機：理性思考如何拯救台灣？

當前台灣的真正危機並非外部威脅，而是內部的撕裂與混亂，尤其是理性獨立思考的聲音被污名化，甚至被消音。 藍白陣營正在挑動社會的不安與階級矛盾，這樣的情況若不制止，只會為台灣的穩定與發展埋下更深的隱患。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/01/26 20:00

◎李忠憲

有人傳了很多台灣很危險的訊息給我，台灣目前最危險的就是內亂，而這個內亂最危險的就是許多獨立思考自主的聲音被打成綠營側翼，而且許多知識分子覺得事不關己。

黃國昌說行政院請得起發言人，為什麼預算被刪掉就請不起手語老師，完全扭曲，只為了政治鬥爭，造成台灣內亂讓中國上岸。（取自行政院直播貼文）黃國昌說行政院請得起發言人，為什麼預算被刪掉就請不起手語老師，完全扭曲，只為了政治鬥爭，造成台灣內亂讓中國上岸。（取自行政院直播貼文）

例如黃國昌說行政院請得起發言人，為什麼預算被刪掉就請不起手語老師。再來許多約聘僱的人員一定會因為相關的業務預算被刪除而解聘，藍白會再發動更多的訊息攻擊，為什麼一些正職的人員不用一起被解聘？完全不管刪除的是業務費或人事費，不陳述自己所作所為的事實，完全扭曲，只為了政治鬥爭，造成台灣內亂讓中國上岸。

沈伯洋被馬文君打成共諜，真是荒謬又混亂！

在這個情況之下，下一步就是要鼓動階級鬥爭，這些因藍白亂刪預算而失業的人一定會造成社會動盪。

沈伯洋被馬文君打成共諜，真是荒謬。（資料照）沈伯洋被馬文君打成共諜，真是荒謬。（資料照）

台灣目前經濟狀況很好，去年經濟成長亞洲數一數二，政府根本不是沒錢，而是藍白亂刪預算，凍結許多預算的支出。

反服貿時許多電機資訊的大學老師都出來連署表達自己的聲音，不少都是副教授，甚至是助理教授，他們都非常勇敢。現在也面臨同樣的狀況，台灣人和中國人最大的差別是有群體意識，目前這個時刻更加重要。

當前台灣的真正危機並非外部威脅，而是內部的撕裂與混亂，尤其是理性獨立思考的聲音被污名化，甚至被消音
藍白陣營正在挑動社會的不安與階級矛盾，這樣的情況若不制止，只會為台灣的穩定與發展埋下更深的隱患。

沈伯洋被馬文君打成共諜，真是荒謬。（資料照）沈伯洋被馬文君打成共諜，真是荒謬。（資料照）

然而，我們不能將希望寄託於個別政治人物，而應尋求更多理性、獨立的聲音站出來，用智慧與事實來抗衡這種風潮。台灣人的群體意識與民主信念，才是抵禦內亂與外部威脅的真正力量。台灣是屬於台灣人的，我們不僅需要守護它，更需要用理性與團結重塑它的未來。

如果理性獨立思考的聲音沒有辦法發揮應有的功能，台灣就需要更多更多理性獨立思考的聲音，期待賴清德誰誰誰等等是沒有用的，台灣是台灣人的台灣，自己的國家自己救！

（作者為資安學者）


本文經授權轉載自李忠憲臉書




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