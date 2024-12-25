李忠憲的思考》從求官到賣國

賴中強站出來不是「求官」，而是「台灣的政府已經失能」，立法院已經被共產黨把持，12月20日已經由立法院發動攻擊，司法院看起來也不保了。我一直覺得台灣沒有2028的總統大選，現在2026的選舉恐怕都有問題。 在這個關鍵時刻，台灣人民必須團結起來，以行動對抗賣國集團與中國獨裁者，為自由、民主與法治奮鬥，否則等待我們的將是台灣的消失與無盡的後悔。

◎李忠憲

像黃國昌那樣為了「求官」不擇手段，頂著柯文哲胯下，像寵物一樣被傅崐萁摸頭，說要給他法務部長展現出來那種興奮流口水又傲慢的神情，這種人正在立法院用盡卑鄙的手段出賣台灣，以前這個家伙一直強調「反黑箱」、「不反服貿」，現在在立法院通過法案的情況，不就跟中華人民共和國的人民代表大會一模一樣，通過的版本，不要說有具體的討論，根本沒有人知道是什麼，這就是「黑箱」啊！

傅崐萁和黃國昌兩位黨鞭率領立委胡搞。（資料照）

我在德國沒有聽過「求官」這種字眼，德國的政治文化與台灣或中國確實有顯著的差異。在德國，擔任公職者的資格和能力通常是以透明的標準和制度化的程序來評估的。這種對專業能力和公共服務的重視，源於歷史上的教訓以及社會對廉潔和法治的高度要求。

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在台灣這種裙帶黨國主義的國家，常常會聽到「求官」兩個字，因為獨立思考出來從事許多公共事務，我不曉得被批評多少次，許美華受不了，還替我公開我覺得不應該公開的秘密，說我曾經被邀請入閣。鐵打的衙門、流水的官，制度和體制才是最重要的，人終將一死，而大部分的官也都是船過水無痕。

做事才是目的，最丟臉的就是做了官，卻什麼事跡都沒有留下來，或只留下那種會讓人家吐口水、厭惡的回憶，像黃國昌等等這一群藍白立委大官這樣，正在出賣自己的土地、出賣自己的國家，在歷史上留下惡名。

台灣的民主體制如今正面臨前所未有的危機，來自內部的被滲透與外部的威脅交織，形成了一場空前的挑戰。

講賴中強求官真的很無恥，我跟他認識很多年，他是少數真正讓我佩服的人之一。兼具思考和行動力，勇敢無私從年輕貢獻到現在幾十年的時間。

我很榮幸有一次被他邀請到他的律師事務所談論關於中資滲透半導體的問題。開頭他是這樣講的：像我們這樣沒有想到政府裡面去做事的人，應該要有許多對台灣政府失能之後的想法跟準備。

號召「冬季青鳥在台北」行動的經民聯智庫召集人賴中強。（記者陳逸寬攝）

賴中強一直在做這種準備，今天他站在青島東路，叫大家喊「中國國民黨沒品」，實在太客氣了，這個全黨從黨主席以下，像哈巴狗一樣看著習近平求官，欺騙台灣人民、出賣台灣土地、集結像黃國昌那樣毫無人格、沒有良知、缺乏知識的人，還好意思說人家求官。

賴中強站出來不是「求官」，而是「台灣的政府已經失能」，立法院已經被共產黨把持，12月20日已經由立法院發動攻擊，司法院看起來也不保了。我一直覺得台灣沒有2028的總統大選，現在2026的選舉恐怕都有問題。

習近平的年紀大了，了解歷史的人都會發現：獨裁者最後的日子都很瘋狂的！

像黃國昌這類政治人物，以求官為手段，無視道德底線，甘願成為專制勢力的工具，助長立法黑箱化，甚至為敵對勢力開路，這已非單純的政治鬥爭，而是對台灣主權的直接威脅。

像賴中強這樣的人堅持捍衛台灣的核心價值，向社會揭示真相，並對未來的可能性保持警惕。在政府失能的情況之下，勇敢走出來，呼籲大家捍衛台灣的民主自由。

在這個關鍵時刻，台灣人民必須團結起來，以行動對抗賣國集團與中國獨裁者，為自由、民主與法治奮鬥，否則等待我們的將是台灣的消失與無盡的後悔。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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