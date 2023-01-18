自由開講》CSIS兵棋推演的啟示

陳怡伸

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）主持的兵棋推演（wargame）報告稱，北京若在2026年對台灣發動戰爭，結論是美國及日本介入協助台灣的情況下，在三周左右的時間，中國人民解放軍將會戰敗，並對北京政權產生嚴重影響。而台灣將「慘勝」，經濟重創民生崩潰，同時美國及日本的軍事力量也都遭遇嚴重折損。

這次兵棋推演共做了24次，包含美日介入或美日不介入的假設，24次兵棋推演有5大部分：「基礎模擬」（Base Scenario）、「悲觀模擬」（Pessimistic Scenarios）、「樂觀模擬」（Optimistic Scenarios）、「台灣孤立無援模擬」（Taiwan Stands Alone）與「末日模擬」（Ragnarok）。

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首先必須說明的是「兵棋推演是紙上作業」，隨著設定條件的不同，將可能有不同結論；實戰中變數將會比兵棋推演複雜得多，兵棋推演結論並不能當作準確的預測來看。

其次，「兵棋推演通常會將敵軍設定較為強大、我軍較弱的情況」，來測試我軍在如此嚴峻的情況下，如果還能取勝，則在未來的實戰中，我軍應當能保持樂觀態度以應對可能出現的狀況。

日前藍營政治人物紛紛拿此兵棋推演結論，做出扭曲的評論：兩岸開戰，臺灣將會慘勝，所以最重要是要避戰，不要讓戰爭發生，避戰一定要謀和，兩岸一定要對話，透過對話降低戰爭風險云云。請問與敵人談判、討好滿足敵人的要求，就能夠永保和平嗎？二十世紀30年代，英國、法國、義大利於慕尼黑會議上同意納粹德國併吞捷克的蘇台德區，以換取希特勒不發動戰爭的口頭承諾，英國首相張伯倫喜孜孜地說「我從慕尼黑將和平帶回來了！」沒過多久，德國入侵波蘭掀起第二次世界大戰。國共內戰，1949年4月，李宗仁接任總統後，有意與中共停戰，國共雙方在北平舉行和平談判，最後中共仍然越過長江南下進軍，國民黨喪失上海、南京等重要都市，國民黨與中共的歷次談判，均未解決問題，反而都是喪失國土收場。

向敵人屈服，只會帶來亡國的屈辱及死亡。我國國民應體認現今國家處境的危險，除了加強我國防衛能力外，更要強化捍衛國家的決心！（彭博）

國際政治上，想要和平，唯有積極備戰，讓敵人不敢越雷池一步，方為適當的戰略思維。向敵人屈服，只會帶來亡國的屈辱及死亡。我國國民應體認現今國家處境的危險，除了加強我國防衛能力外，更要強化捍衛國家的決心！在2024年總統大選及立委選舉中，用選票捍衛我們的民主成果，堅定向全世界表達我們「守衛祖國臺灣，拒絕專制中共」的意志！只要我們展現出來，國際必定會對我們伸出援手，切勿放棄自己！

（執業律師、台灣北社社員）

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