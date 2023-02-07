自由開講》中共無疑是透過「民用」氣球進行軍事偵察

盧奕語

根據美國《CNN》報導，日前美國於2月5日（臺灣時間）擊落自中國大陸地區發射的偵查氣球；事後，中共外交部發表聲明，指責美國以武力擊落民用氣球明顯反應過度、嚴重違反國際慣例，並強調該氣球係屬「民用性質」，用於氣象科研，亦受西風帶影響，其「自身控制能力有限」致使嚴重偏離預定航線，最終飛進美國領土係屬「意外」；此外，更宣稱會堅決維護有關企業的正當權益，同時也會保留其必要的權利。

中國間諜氣球應引爆和美國之間的雙邊緊張加劇，中共或許就是看準高空氣球的種種優點，游走於「灰色地帶衝突」，才敢肆無忌憚地在美國之外發射高空氣球進行軍事偵察。（美聯社）

間諜氣球於1860年代美國內戰期間、第一次世界大戰都曾使用過，1950年美國空軍更首度大規模使用高空氣球，成功拍攝到當時蘇聯140萬平方英里的領土。隨著年代的推進，陸媒《觀察者網》於2022年亦指出，因材料、氣體及技術的發展，導致高空氣球擁有滯空時間長、成本低廉等優點，在2021年的珠海航展中，就已由中共航空工業、中國電科、航天科工實現多款可以搭載雷達光電探測設備的高空繫留氣球，且據中共官方軍媒《解放軍報》於2022年2月28日中報導，以「軍用氣球：飄在戰場夾縫中」的文章中指出，高空氣球系統可攜帶太陽能電池和相關偵察、監視、通信設備，在數萬米高空長時間駐留，充當「超低軌道衛星」的角色，且高空氣球可以直達平流層，避開部分防空武器的威脅，並透過導航系統與人工智能的應用，使氣球能藉力改變高度和方向，到達目標空域，甚至更能達到衛星做不到的定點停留。

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而面對中共官方的辯解，美國參謀長聯席會議前主席、海軍上將馬倫（Adm Mullen）指出該裝置配備螺旋槳、飛行方向是可以被操控的，顯見氣球飛入美國領空並非意外而是蓄意、更是為軍事情報而來，且透過追蹤其在美國領空的飛行軌跡，發現它出現在多處敏感的軍事區域，包含現蹤在美國陸基核武重地的上空，種種跡象皆顯示其絕非中國官方回應所說的「自身控制能力有限」，若真無法控制，如何能如此湊巧皆靠近軍事區域和物件，況且高空氣球所達飛行高度可遠高於民航機及戰機，且不易被發現，歷史上更有消耗千餘發彈藥無法擊落的案例，中共應是看準高空氣球的種種優點，游走於「灰色地帶衝突」，才敢肆無忌憚地在美國之外發射高空氣球進行軍事偵察，事後更只要先聲奪人並以戰狼外交式的強硬言論回應，便可將一切推得一乾二淨，種種行徑盡顯其「你能奈我何」的差勁態度。

（國防專題事務研究生）

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