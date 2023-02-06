胡，怎麼說》「間諜飛艇」入侵美國被擊落，中國理虧更吃癟...

中國大型間諜氣球侵入美國領空引發軒然大波，（路透）

一艘中國「間諜飛艇」（高空偵察氣球）侵入美國領空數天後，昨天被美軍F-22戰機發射一枚AIM-9X空對空響尾蛇飛彈擊落，殘骸墜落在南卡羅來納州海岸6海里的美國領海內。

此事件美中交手，論理，中國偵察載具侵入美國領空，理虧在先，較力，美國軍事科技能力強過中國，讓技與力都不如人的中國大大吃癟，面子裡子雙輸，只能色厲內茌、嘴硬屁股軟...。

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其實，這回偵察載具（間諜氣球、無人飛艇）事件，也是中國對美認知戰交手的一次大挫敗，那顆大型間諜氣球在美國領空飄飛的3數天裡，等同中國自己在做「中國威脅論」的大外宣，分分秒秒都在告訴美國人民及世界各國，中國威脅那麼具體存在，絕非憑空想像。

中國跳腳怒罵，根本自曝其短，美國兩黨及各家媒體對中國的立場相當一致，只責怪擊落決策不夠明快，而不是不該擊落。美國可不像台灣，有那麼多等同叛國的舔共政黨、紅色媒體，充當中共的協力者、應聲蟲，顛倒黑白，一面倒配合中國大外宣操作，所以，統治中國的中共專制政權這回只好回頭約束內部小粉紅、老赤粉，不要搞的太過份、難收拾。

這艘「間諜飛艇」（或稱為偵察氣球、間諜氣球、高空氣球），中國方面原來堅稱是「民用」、「科研」，但在被擊落後，中國國防部、外交部卻都馬上跳出來跳腳怒罵抗議，稱那是無人「飛艇」，簡直就是「不打自招」，間接承認該「飛艇」就是在偵查、監視美國的軍事設施，功能等同超低軌道軍事間諜衛星。

中國藉此間諜飛艇載具侵犯、窺探美國的「陽謀」，也因被擊落及之後惱羞成怒的過度反應自己戳破！根據美國、日本等的相關訊息，中國的間諜飛艇早已在各大洲都曾現蹤，在在顯示中國對美國、對全球的侵略擴張野心。

台灣處於抗中最前沿，也曾發現中國間諜飛艇蹤影。近兩年來，中共戰機、電戰機、電偵機、遠干機、預警機，則屢侵入台灣的ADIZ，那不只是窺探，簡直就是企圖看光光，直接監控台灣的防衛動態。野蠻專制的中共政權，遇強大的美國就大吃鱉，對台灣等四鄰，則一副吃人夠夠的凶樣。

美國五角大廈2日公布在美國內陸領空發現一個中國「高空偵察氣球」，疑似偵蒐情資，因擔心墜落危及地面人員及建物，暫未予擊毀。美國媒體彭博社並報導，拜登政府早在1月28日即知道偵察氣球侵入美國領空。因此，在偵察氣球（無人飛艇）仍在美國領空飃飛、尚未被擊落那段時間，兩黨國會議員都認為拜登政府處置太軟弱，共和黨有意參選總統的川普及龐皮歐，更疾呼擊落它（shoot it down）。

美軍在4日一舉擊落該偵察載具後，拜登政府才說明，在1日即下令擊落，為了地面安全，才等到偵察氣球飛飄到海上才動手。美國政府這回為了擊毀高空偵察氣球，動用了當今地表最強的匿蹤戰機F-22「猛禽」，發射的是最強的短程空對空飛彈AIM-9X響尾蛇（國軍空軍也配備此型），先進戰機、先進飛彈打氣球，雖有「割雞用牛刀」的味道，但實際更是藉此向中國「秀肌肉」，展示武力。而擊落該中國偵察飛艇載具的墜落地點，控制在近岸6海里的領海內，飛艇殘骸將由美國打撈分析研判，顯示美國科技完美掌控力，中國連遭打臉，除了跳腳怒罵，也只能自己吞下去。

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