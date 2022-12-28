胡，怎麼說》錯誤的政策比貪腐更可怕--論習近平抗疫大敗仗!

習近平抗疫打了個大敗仗！習近平之敗，印證了「錯誤的政策比貪腐更可怕」！習近平堅持採用錯誤的清零封控防疫政策，同時印證了「一黨專政、一人獨裁」極權體制，就是政策錯誤還一錯再錯千百錯的根源!

COVID-19（武漢肺炎、新冠肺炎）病毒大軍狠狠的擊破中共專制政權防疫封鎖線，病毒海嘯席捲中國、完勝習近平曾自鳴得意的清零封控長城！

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習近平之敗，就是敗在防疫政策一錯再錯、百錯千錯。在病毒如海嘯般席捲而至，中國無法無能無力再堅持清零，封控長城頻臨城破失守之下，才突然宣布無序解封，又完全看不到有完備的超前部署，只能任由病毒無情肆虐中國人民，專家估計，未來1、2個月內，中國14億人將有7億以上染疫，死亡人數恐在100萬到200萬人，中國人民將遭到巨大苦難，生命財產損失之鉅，恐怕遠超過任何貪腐事件的總和。

習近平主導的防疫政策犯了大錯誤，中國人民受到重大災殃之外，因病毒會隨著人的移動「進出」，而中國政府在日前宣布，開放出入境，在人的「進出」中國之間，海量病毒勢將湧到各國，而中國封控3年來，產生了不知有多少種變種病毒，將侵襲各國，嚴重衝擊各國防疫體系，可說禍中國、害天下!因此，日韓美印及歐洲不少國家都立即採取對從中國來的旅客做PCR等檢疫管制措施，但恐怕仍難免受到中國病毒海嘯禍殃而疫情再起。

習近平之敗，因錯誤政策，但錯誤其實是從他的「對」開始的。在2019年末，大疫起於武漢，2020年疫染全球的當下，習近平下了武漢封城及中國各地傳疫即封城管控的決策，在那個時候，人類對這個新的病毒不甚了解，尚沒有疫苗、沒有有效的治療藥物、連如何避免病毒傳播、如何醫療重症患者等等，都尚在研究試驗階段，嚴密封控雖然冷酷無情，卻是有效手段，而一黨專政統治的中國，封控就是它的強項，因此，這個階段中國的防疫效果較他國成功。

但是，「對」的第一步卻成為中國防疫錯誤且一錯再錯千百錯的開端，習近平封控防疫成功，讓他過度自信，相信封控清零就是防疫萬靈丹，於是就一直封控、一直封控、一直封控...，直到白紙運動要革命了、直到封控長城崩潰!

中國也研發了科興、國藥兩款滅活疫苗，獲WHO認証，和莫德納、BNT、AZ並列，但是，經過病毒疫情考驗，中國的疫苗防疫保護力和mRNA方式產製的莫德納、BNT差很大、也遠不如AZ。在封控清零崩潰後，中國防疫可說就無險可守了，於是病毒大海嘯席捲中國，更恐再為禍世界...。

中國古代論明君、闇君之別，偏信則闇，兼聽則明，習近平一路堅信封控清零，卻錯而不改，成了一錯再錯、千錯萬錯，主因在於他偏信自己曾經做對的政策，更偏聽附合他「英明」的那些人，中國古人有言:「逢君之惡，奸臣也！」在中共極權體制下，那些馬屁專家們如鍾南山之輩，還頌揚稱習近平的所謂「中國模式」防疫，大大優於各國，根本就是闇君加奸臣誤國害民，就這樣變本加厲的錯上加錯到於今。

偏信偏聽的他已是闇君一個，但偏偏習近平還自命為「雄才大略」之主，就如古代那些皇帝，朕從不會錯、更從不認錯，在一黨專政、一人獨裁體制，形成「朕」就是習大大、「朕」就是正義、「朕」就是正確，「朕」說清零封控政策最好、最優越，誰敢說不是?敢講實話的，可就倒大楣了。

中共政權所謂「全過程民主」，那就是專制，和民主扯不上邊!何謂民主政治?民主政治就是民意政治、責任政治、議會政治、政黨政治，這是民主1、2、3的東西，民主國家的政策會有民意反應、議會監督、政中黨緊釘、責任要負，即使錯也不會一錯再錯百千錯，包括台灣及所有民主國家防疫政策及執行成績有優有不優，但在「嚐試錯誤過程」中，經常一再修正，以因應需要，現在差不多都渡過難關了，但習近平及中共黨徒們不會懂的，因為他大錯特錯也不必負責，也沒人能要他負起政治責任，更不必負抗疫失敗百萬條人命死亡之責。

習近平日前召喚70年前毛澤東時代發起的「愛國衛生運動」，做為當今強化抗疫的大方向，連抗疫也要訴諸「愛國」，看來習近平真的「黔驢技窮」變沒步了!但台灣絕不能掉以輕心，當獨裁者變沒步惱羞成怒最危險!

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