胡，怎麼說》中國疫情大爆發，台灣卻吹起一股重炒疫苗之亂妖風！

病毒關不住了、疫情封不住了，中國撐不住了，才突然放棄清零、沒有超前部署、無序解封，COVID-19（武漢肺炎）疫情馬上大爆發，染疫病患擠爆造成醫院系統癱瘓、醫療資源準備遠遠不足，各地出現嚴重搶藥潮、連火葬場都被擠爆，連死都不得其所、不得安...。

包括中國及西方國家研究機構的專家估計，中國這一波疫情大爆發恐怕如海嘯般席捲而至，死亡人數恐怕會在100萬人以上，甚至超過兩百萬人。在幾個報告中，香港大學3位教授接受官方補助的一項報告，算是估計較低的，但每百萬人將有684人不幸染疫死亡，在14億人口的中國，死亡人數將達96.5萬人。

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一黨專政統治中國的中共政權，防疫完全失敗、失能、失控，製造數字掩蓋則很具「中國特色」，它把無症狀的、輕症的染疫者排除在病例統計之外，染疫死亡數字更只計算病毒引發肺炎及呼吸衰竭的。於是，一方面疫情大爆發、醫院擠爆病患哀哀無告、火葬場大排長龍，一方面卻是中共官方公布的每天染疫病例數字連連下降、死亡病例更只是個位數。

中國疫情嚴重，恐怕有百萬人以上不幸罹難，雖然中國對台灣野蠻粗暴惡性，但我絕不會因其疫爆而幸災樂禍，只希望這個國名有「人民」二字的國家，統治當局能真正以「人民」、「人命」為重，而不是為了中國共產黨把持政權、不是為了習近平的面子而粉飾太平，且這波嚴重疫情，即塗再厚的粉也掩飾不了。中國那麼大，只能靠「自救」，別國幫不了，中國也不要別國幫；台灣即使傾全國所有庫存醫療防疫資源給中國，也只是被秒殺、瞬間不見了。

我觀察到的另一個現象，中國疫情大爆發，台灣的親中政媒不去關心他們的祖國遭疫、自己不去捐輸支援祖國防疫，卻反常的在台灣吹起一股重炒疫苗之亂的妖風！

奇哉!怪哉!親中舔共政媒原就以黑台灣防疫、黑陳時中、黑高端賤招，獲得九合一選舉大勝了，為何此時又在黑、黑、黑？其實，這股反常妖風目的無他，就是指向2024年總統大選寶座，繼續利用黑台灣防疫、黑政府防疫團隊、黑疫苗採購...，趁勝再追擊，要把民進黨打到潰不成軍、趴在地上，2024年總統及國會大選勢必爬不起來、遭到全面慘敗！

因九合一選舉民進黨大敗，嘉義市長選舉又敗，敗勢尚未停止，親中、促統、舔共的政黨、政客、媒體，眼看情勢一片大好，只要能代表藍軍出戰，總統寶座幾乎「唾手可得」，逐鹿之志不由興起...。而黑防疫、黑疫苗採購、重炒疫苗之亂，顯然是「勝利方程式」，於是，志在總統寶座者、抬轎者、造王者、附隨者...，一股腦兒黑、黑、黑，掀起一股重炒疫苗之亂的濃濃妖風！

郭台銘是藍軍超重量級大咖之一，他昨天出嘴重批民進黨政府疫苗政策，被視為出馬角逐2024年總統寶座的可能性直線上升!其實，郭董一直在準備，伺機出手，快、狠、準是他做生意的強項，最近，他當然看的出機會來了。

郭董及支持者的動作並非無機可尋，日前，好像從天上掉下一條消息，說是白紙運動後，中國習大大決定放棄清零、放寬封控，關鍵是因郭董寫給習大大的一封信。這個沒頭沒腦的消息，折騰翻滾了大半天，郭辦才出來否認。研判這消息應是有心抬轎者放出來試水溫的，郭董可直通習大…?弄假似真的操作，好厲害的豬八戒，但因中國無序解封，問題更大大，還是不要把假當真、引火上身的好。

再來是鴻海突然宣布出清所持中國紫光股票，總值53.8億人民幣，紫光在國民黨馬英九政府時代，在馬政府配合下來台興風作浪，誇口買走聯發科、買走台積電等等，幾年下來，這家公司敗金又壞事，落得破產重整，在兩岸的評價都很差，鴻海集團七月間突然介入、宣布巨額投資紫光，才五個月，本月16日又突然宣布出脫全部持股。郭台銘雖以不在其位不談鴻海決策，但鴻海集團突然投資大轉向，當然應該和郭的政治判斷有關，更可能因郭董有更大的政治抱負而切割紫光。

接著就是郭台銘昨天出嘴重批民進黨政府疫苗政策了，親中、促統、舔共政客媒體馬上全力附和此論調，郭董說是因為不滿高齡97歲的老母打不到BNT次世代雙價疫苗（但台灣購買的是莫德納次世代雙價疫苗、BNT單價疫苗都剩不少），既秀身為人子的孝心、又重批政府、加入藍軍重抄狠批疫苗採購的戰局，而且一出口就是火力最猛的一員戰將，可謂一石多鳥。

郭台銘在準備了!他的大動作，給人的印象就是這句，各方解讀都是指向2024大選。藍軍目前呼聲最高的總統參選人是侯友宜、其次是朱立倫、趙少康等，不過，侯友宜連任新北市長，第二任25日才就職，他若競選總統，大約只幹6個月左右的市長，大半心力都要投入總統選戰。

郭台銘如加入戰局，侯友宜應該仍居領先，不過，優勢不像他對其他人那麼大。有一個小觀察點就是1月8日台北市中山區加北松山區的立委補選，藍軍推出連任市議員尚未上新任的王鴻薇、綠軍派壯闊台灣吳怡農迎戰，這區傳統上是藍大於綠不少，若王鴻薇敗選或只是險勝，這對新任期沒幹幾天就要跳升的侯友宜，將是很大警訊，而郭董出線機會就增加了。

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