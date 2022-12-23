胡，怎麼說》武漢肺炎疫情空前大海嘯正席捲中國！

COVID-19（武漢肺炎）疫情大海嘯正席捲中國！病毒大海嘯正在捲走中國人民的生命、財產、希望，讓所謂民族偉大復興中國夢七零八落、讓所謂的中國特色、中國模式都殘破不堪，但中國最大的問題仍是，再大的疫情海嘯、再多人的罹疫病亡，能吹去中共一黨專政的專制鐵板嗎？能吹去習近平霸天下的野心嗎？

每個中國人都該問問自己，疫情大海嘯過後，劫後餘生殘存的會是什麼？恐怕將是什麼都沒有改變，中共一黨專政依然、專政獨裁造成的錯誤政策依然一犯再犯、專政集團的絕對權力帶來絕對腐化也依然故我、中共政權防疫失能、對病毒束手無策，但對自由人權的嚴密封控依然厲害了....。

請繼續往下閱讀...

在台灣生活卻自認中國人、一心向中國的那些親中舔共政黨、政客、網、嘴、鐵粉們，也該捫心自問:「那是你們要的國家及政府嗎?」、「那種生活方式是你們要的嗎?」、「你們願意接受那個專制政府統治嗎？」、「你們經常不滿台灣、完全否定台灣的防疫成績，但對中國防疫政策一錯再錯、無序解封錯上加錯，你仍然昧著良心讚中罵台嗎?」

習大大領導的中國很大，但中國染疫數字也太大大、大大到太可怕了！根據網上流傳的中國國家衛健委內部參考資料，在20日，中國全國單日就加染疫人數3699.64萬人，而且疫情曲線還在向上攀升，統計12月1日到20日，累計感染已達2.48億人，占中國總人口的17.65%。

中國一天的染疫數字，就是台灣總人口的1.6倍，真的令人觸目驚心。以上的染疫數字雖非由中共官方公布，但和幾天前中國、香港、歐美等數家研究機構推估，中國這波疫情海嘯的病亡人數，將落在100萬人到兩百萬人之間，兩項數字是吻合的，反映了中國疫爆實際狀況。中國各地醫院擠爆癱瘓、瘋狂搶藥救命、火葬場燒屍之火晝夜不停、仍大排長龍....，更顯示中國陷入疫情海嘯中的慘狀。

但是，即使疫病大海嘯已席捲而至，但中國的暴力崛起、強兵贖武、野蠻發展、威迫四鄰的姿態，卻一點都沒有改變，共軍戰機戰艦仍然天天襲擾台灣鄰近海空域，威脅台灣，最近和殘暴侵略烏克蘭的俄羅斯在東海聯合軍演、在南海佔島造陸威脅越、菲等國也未稍停、第4、5艘航空母艦建造也都沒有稍停.....。

對中國爆發疫情大海嘯，即使中國對台灣的併吞威脅、軍事政經的壓迫，實在惡性重大壞透透，但身在台灣的我們，對中國陷入疫爆海嘯，仍然抱持的是哀矜勿喜的心情。但台灣絕不能傻傻的、一廂情願的認為，在中國有難時，你去援助它，它就會對你和善，這個想法錯誤又十分危險。

中國就像一頭暴龍，牠現在被困住了，你拿一隻雞去餵飢腸轆轆的牠，以為牠就不會吃你，結局就是你和雞都被暴龍吞下肚。何況，中國根本拒絕承認陷入疫情海嘯中，美國好意要幫忙，被中國拒絕了，台灣還要像藍軍主張的那樣「送雞餵暴龍」、連台灣也奉上被吞吃嗎?

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法