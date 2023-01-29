自由開講》螺螄粉問題的啟示

康駿銘

台南市議員李宗霖揭發市面上出現疑似特意為台灣而設的「統戰版」螺螄粉，引起廣泛關注，並得到經濟部的回應，表示將對違法商品採取行動，是透過為民監督政府實踐民主政治精神的體現。不過，同為在野的中國國民黨，卻伙同紅色媒體企圖將事件扭曲成所謂「綠營的反中操作」，疑為這些具食安疑慮的中國走私食品護航。反觀前年年底的同一派人馬還在以「食安」、「國民健康」為由，提出一大堆荒槍走板的理由，透過公投大力阻止以正途、符合標準與流程的美國豬肉繼續進口，實在是令人遺憾。

台南市議員李宗霖揭發市面上出現疑似特意為台灣而設的「統戰版」螺螄粉，引起廣泛關注，並得到經濟部的回應，表示將對違法商品採取行動，是透過為民監督政府實踐民主政治精神的體現。（圖由台灣基進議員李宗霖提供）

先撇除中國對台灣的侵略野心和敵意，中國的食安問題本來就是由來已久的積弊。從假雞蛋、假醬油、工業用鹽混充食用鹽、塑膠米粒，到大規模的三聚氰胺大頭奶粉等，這些在言論打壓下浮出水面的食安問題甚至可能只是冰山一角，是出於極權體制欠缺獨立司法制度及民眾監察，腐敗的官僚體系與不法商人互相勾結，形成黑心食品產業利益集團。受害人不但無法獲得應有賠償，甚至可能因「尋釁滋事」而被關押。中國人自己對其食品也並不信任，才會在香港、澳門、金門及世界各地搶購奶粉、藥品、食品等。

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螺螄粉的問題並不在於螺螄粉這種食品，但事件曝光之後反映出台灣的進口檢查以及消費商品的抽驗等可能存在漏洞。走私貨流竄不僅有可能製造食安風險，如果是漁農產品等更可能引入害蟲、病毒，繼而傷害本地產業。同時，這些走私行為對經由合法途徑申請進口的業者並不公平。社會必須認真思考事件背後會為台灣帶來何種影響，而不是道聽途說。政府也是時候檢討何以能讓這些中國走私食品流竄一年而未有行動，並向中國作出反制。

（台灣基進國際部專員）

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