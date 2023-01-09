自由開講》中共引以為傲的「貓熊外交」已失效？

胡尼克

中共的「貓熊外交」是在1940年代到2000年代向境外贈送或租借大貓熊，藉以增進友好關係的外交方式；大貓熊（又稱為大熊貓、貓熊、熊貓等）是中國代表性生物之一，原產於東亞華北一帶至泰緬越南、西藏康區及四川甘陝等地，在生物學分類上屬於食肉目熊科大貓熊屬，不過現今大部分的棲息地早已絕跡，目前僅剩下四川盆地周邊山區、甘肅及陝南秦嶺一帶仍有野生分佈。由於貓熊的特殊外表相當吸睛，可說是人見人愛，因此自古以來就相當受到注目，不但廣泛地被應用在許多設計或是流行文化之中，也成為中共在政治外交上的宣傳工具。

據英國媒體報導，英國蘇格蘭愛丁堡動物園日前表示，中國出借給英國的一對大貓熊「陽光」及「甜甜」經過多年努力，仍難以繁衍出後代，今年租約到期後，將把這對貓熊還給中國，事實上，關鍵原因是飼養貓熊費用過高，粗估照顧2隻熊貓的花費，加上給大陸的租金，一年花費逾新臺幣3200萬；無獨有偶，美國、日本近期亦接連宣布，要將租借的大熊貓還給中國，讓中共行之有年的「貓熊外交」遭遇不少挫折。

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據英國媒體報導，英國蘇格蘭愛丁堡動物園日前表示，中國出借給英國的一對大貓熊「陽光」及「甜甜」經過多年努力，仍難以繁衍出後代，今年租約到期後，將把這對貓熊還給中國。圖為2013年的貓熊「甜甜」。（路透社）

雖然國際間都非常喜愛中國的代表動物-貓熊，但現實生活中，中共與各國的關係每況愈下，尤其在習近平上臺後的戰狼外交，更令許多國家為之厭惡，像是三不五時派遣海警船入侵釣魚臺周邊爭議海域，頻頻升高與聲索國的衝突，據民調顯示，逾九成的日本人對中共的印象不佳，相比之下，與已經斷交50年，但卻感情融洽的的「臺日關係」形成強烈反差；不可否認，貓熊是中國對外拓展外交的友善大使，同時也軟化了中共的威權形象，並將人們的注意力從中共侵犯人權的焦點上轉移。

中共利用貓熊作為中共侵犯人權的擋箭牌和投射「軟實力」的工具，甚至把貓熊當成中共展示綜合國力數據的一部分，也說明了只要擁有貓熊的國家等同是幫中共在強化國力上做出貢獻；早期「熊貓外交」受到許多國家人民愛戴，不管男女老少都喜愛的可愛動物，直到現在已徹底成為中共政治操弄的工具，曾經引以為傲的「貓熊外交」也蒙上污點，對擁有貓熊的國家似乎也不是件好事，還不如送返中國大陸，並讓貓熊回歸自然環境。

（研究生）

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