自由開講》兵役恢復一年並非僅為了保護台積電

范世平

蔡英文在12月27日宣布我國兵役，將從現行的四個月，恢復為一年。 陸軍預計在今年年底成立4個守備旅，包括北部2個、中南部各1個，每個守備旅的兵力約4千人，因此合計需要1萬6千人。規劃明年首先募集約9千人，以恢復1年役期的役男為主力，負責作戰區內的守備任務，包括油、電、通信等國家重要基礎設施為主。

隨著徵兵人數的增加，軍方會陸續再成立8個守備旅，全國合計為12個，約需兵力4萬8千人，其中兵力主力亦來自於恢復役期為1年的役男。 基本上這12個守備旅的成員，均以在居住於駐地附近的役男為主，他們在居住地附近接受軍事訓練，並下部隊至各守備旅；由於他們對於在地的地理與設施瞭解較為深入，可以充分達到「保鄉衛國」的實際效果。

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但是媒體均聚焦於此一守備旅，是為了保衛「護國神山」的台積電廠區之安全，此一說法顯然過於以偏概全，也與事實有所差距。 不可否認，英國「金融時報」於去年10月7日刊出了美國電動車「特斯拉」執行長馬斯克的訪問，他提議「為台灣設一個合理可行的特別行政區」；由於「特斯拉」的電動車大量需求台灣晶片，因此引發國際間對台灣安全的關注。

國軍的「漢光演習」電腦兵推與實兵演練，已經多次進行「國家關鍵基礎設施防護演練」，自前年起，陸軍與憲兵特戰部隊，也開始演練重要基礎設施的防護與反特攻、反突襲等科目，但不只限於「台積電」，也未針對「台積電」。（REUTERS）

美國「彭博社」也在10月7日報導，「俄烏戰爭」爆發後，美國政府認為中國攻台的機率大增，因此作過各種兵推，「國家安全委員會」估計，共軍襲台將重創「台積電」產能，對世界經濟造成超過1兆美元損失。「彭博社」也引述美國官員的說法，白宮正規劃「台積電」的緊急應變計畫，考慮撤離台灣的晶片工程師，華府將讓部分「台積電」員工乘坐最後1架飛機赴美，以便複製「台積電」。而美國「CBS」的「 60 分鐘」節目訪問「台積電」創辦人張忠謀，在去年10月9日播出，他指出兩岸若發生戰爭，「台積電」會被摧毀，一切都會被摧毀。經濟部長王美花在去年10月11日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）提到，如果台灣保持安全，那麼全球半導體的供應鏈也將得到保障。 由此可見，這次我國兵役恢復為一年且成立守備旅，自然被媒體認為是為了保護「台積電」。

但事實上，國軍的「漢光演習」電腦兵推與實兵演練，已經多次進行「國家關鍵基礎設施防護演練」；而且自前年開始，陸軍與憲兵特戰部隊，也開始演練重要基礎設施的防護與反特攻、反突襲等科目，但不只限於「台積電」，也未針對「台積電」。

當中國對台灣發動「超限戰」的可能性不斷增加，舉凡發電廠、變電所、水庫、加油站、電信基地台、WiFi設備、高鐵站、鐵公路車站、電視台、廣播電台、轉播站等，以及重要的民間企業與工廠，都是未來守備旅所擔負的重責大任。 因此，我國兵役延由4個月恢復為1年，成立12個守備旅，目的在於保衛國家的整體安全利益，而非個別企業。

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