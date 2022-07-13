自由開講》日本修憲有望，那台灣呢？

康駿銘

日本友台前首相安倍晉三不幸遇刺身亡，各國元首（除習近平以外）皆為這位極具國際戰略前瞻性的出色領袖驟然離逝感到痛惜。雖然在日本國內普遍對政治冷感，但安倍的遇刺案仍然對剛結束的選舉造成了一定程度的影響。安倍在國防及外交上的願景，將很有可能因主張修憲的四黨席位突破⅔門檻，而有望實現。自二戰以來《和平憲法》對日本軍隊、軍事活動及交戰權的限制會否被改變，不但關乎日本自身國防，還涉及國際與區域的和平、安全與穩定。

前日本首相安倍晉三生前就致力於推動日本修憲，但此志業卻未能達成，就不幸遭暗殺身亡。（美聯社）

對於長久以來利用歷史矛盾挑起民族情緒，作為仇恨洗腦教育核心的中國來說，必然對日本這次的選舉結果深感不滿，趁機指控日本「右翼分子」「復辟軍國主義」 ，但中國卻無法認清安倍的路線很大程度上是為了因應中國崛起帶來的威脅，特別是中國是公認不遵守國際秩序及規則的野蠻極權國家，是危害和平的未爆彈。如同2014年有見克里米亞危機及中國在南海、尖閣諸島爭議上日益頻繁的軍事活動，推動釋憲解禁集體自衛權一樣；現時烏俄戰爭仍在持續，中國又有隨時入侵台灣的姿態，自然讓日本感到不安，而同樣視中國為威脅的美國，相信也樂見日本幫忙分擔維護區域安全的責任，目前可說是推動國家正常化的契機。

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反觀台灣，要透過修憲來達致台灣民族自決、建國或更改國號，恐怕仍是遙遙無期。主要原因在於台灣人國族認同在黨國洗腦教育之下，處於長期混亂的狀態，社會對中華民國與台澎之間的關係存在相當大的分歧，難以達至高度共識來突破修憲的高門檻。加上台灣內部親中媒體及政客亦不遺餘力地配合中國的認知作戰，指台灣人的民族自決是「挑釁」、增加國防預算也是「挑釁」，恐嚇會引來中國的入侵，目的就是要把台灣繼續困在中國內戰思維框架中，阻止台灣以獨立主權國家名義加入國際組織、及與其他國家建立正式外交關係、孤立台灣，最終達至吞併的目的。中國侵台野心昭然若揭，台灣即便繼續選擇維持非正常國家的現狀，也根本無法避免中國製造藉口來惹事生非。反之，台灣應更積極去除中國化，明確地向世界展示自己站在民主自由的一方，令中國卻戰，才是保護台灣最佳的方法。

（台灣基進國際部專員）

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