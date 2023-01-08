自由開講》中共煙花革命代表共產政權正逐漸崩塌

陳歆

大陸河南省周口市鹿邑縣於跨年晚間爆發警民衝突，當地民眾在跨年慶祝活動中打破政府禁令，燃放煙花爆竹，警察遂出動抓捕，對此，民眾集體包圍警車，要求警方釋放被捕者，雙方發生肢體推撞，一些年輕人亦開始砸警車，警車前擋風玻璃因而破碎，最後甚至遭抗議民眾掀翻車底，這起警民衝突被稱之為「煙花革命」。

河南群眾砸警車狂歡，疑不滿煙花管理規定。（擷取自影片）

回顧2017新年前夕，中共官方曾針對銷售及燃放煙花爆竹發布「禁燃令」，其原因為煙花是霧霾天氣的污染源之一，而在2018年其東部地區再次出現霧霾天氣，其中陝西省空氣品質標準PM2.5峰值濃度甚至超越500微克，中共表裡不一的行為人民都看在眼裡，在人民情緒憤怒的高漲下，引發了此次的革命運動。

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中共發布禁令並非出於群眾安全的考慮，而是鞏固政權表現，才會造成官方不僅要禁槍禁刀，連煙花爆竹也要禁止，禁止人民使用任何可能引發衝突的東西，才會使中共官員心安，沉浸在社會安定和平的表像裡，殊不知在人民壓抑已久的情況下，會出現更大的反撲力量，這股力量將使中共官方措手不及。



中共民眾能突破煙花封鎖實屬不易，說明在人民眼裡已經不再把共產政權當回事，該事件爆發後，大陸各地開始放寬禁止燃放煙花爆竹的政策，如西安市公安局在一份緊急通知中要求警方柔性執法，對民眾燃放煙花等行為，不得與之正面衝突，以免產生負面輿情。

共產政權為泛政治化的極權主義體制，其一切行為均與政權掛鉤，黨國至上的管理方式，使人民內心不滿情緒逐漸高漲，以這種放煙花的方式抗議，一方面在蔑視中共的法律，另一方面也是發洩人民心中怒火的表現。

自爆發白紙革命以來中共各地民眾發起集會，悼念在新疆烏魯木齊火災中的遇難者，演變成大規模反對中共清零封控措施的抗議示威後，官方持續三年的疫情封控政策亦因此而鬆綁，在相隔不到一個月後隨即爆發了煙花革命，顯見民主意識已在人民心中緩緩升起，中共當局應檢討何謂人民至上，否則共產政權最終將走向滅亡的境地。

（社會系助教）

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