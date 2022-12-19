自由開講》健康碼是為了人民健康還是管控人民用？

日永

中國防疫政策持續鬆綁，各地皆陸續取消繁雜的新冠檢測手續，方艙醫院亦逐步拆除；此外中國官方宣布，為深入優化新冠防控措施，已於12月13日關閉用於監測周遭確診病例的「行程碼」，至於用於追蹤個人健康狀況的「健康碼」則尚未完全停用。對此各界表示，中共可透過健康碼掌握人民行蹤，更可隨意調整個人健康碼顏色，藉此限制反政府人士的行動，因此應儘速廢除這項規定，還給全民自由。

健康碼本是為有效掌握確診民眾動向、防止疫情急速擴散而發明，卻變相讓民眾的隱私權及行動受到侵害，儼然是中國人權發展的一大污點。（彭博）



在新冠疫情爆發前，中國各家科技企業即已投入研發健康碼的技術，並由中共推廣至全國各地，從此大大改變中國民眾的生活型態：民眾若要去超市、銀行等公共場所，皆須出示手機供警衛掃描二維碼以上傳個人行蹤，若該場所有人確診，與他同時在當地的民眾的二維碼皆會轉紅，無法再自由進出其他場所。這種做法確實對防止病毒傳散具有一定效果，卻也成了政府控制人民行動的利器，一旦某人的言行得罪了政府，那他的健康碼就極可能毫無理由的轉紅，行動自由就此受到限制。也難怪這項技術未受到西方各國採用，因為一旦推行，必會受到早已習慣自由的民眾極大反彈。

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健康碼本是為有效掌握確診民眾動向、防止疫情急速擴散而發明，卻變相讓民眾的隱私權及行動受到侵害，儼然是中國人權發展的一大污點。現在中共僅為了緩解民眾的不滿情緒而暫時鬆綁防疫規定，卻未見有官員檢討健康碼對民眾隱私造成的傷害，也沒有解除健康碼的消息傳出；若未來中共仍持續使用健康碼監控異議人士的行蹤，中國就永遠無法落實言論及行動自由。

（教師）

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