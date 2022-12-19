自由開講》反駁趙少康似是而非的說詞 各國禁止抖音有其客觀論據

張天泰

國安局日前偵獲，中共解放軍已在抖音置入文宣，利用具無厘頭喜感的手法，加強兩岸三地年輕人統戰，台灣數位發展部也將抖音（TikTok）等短影音平台列為「危害國家資通安全產品」，而中廣董事長趙少康認為禁止抖音為「數位仲介法2.0」上線，痛批數發部根本是「數位箝制部」，並做出政治的延伸詮釋，把禁止抖音連結到「蔡政府怎麼會怕年輕人怕成這樣？」，然而，趙少康可能對抖音正在傳播的內容不熟悉，也忽視美國聯邦調查局公開示警，全球熱門短影音平台TikTok有國安疑慮的事實，故筆者為文分從各國發佈抖音（TikTok）禁令有其客觀論據、抖音（ TikTok ）傳播錯誤觀念的論據蒐集和分析、言論自由不等同合理化合法化傳播錯誤訊息等三論點，反駁趙少康似是而非的說詞，與點醒社會大眾禁止抖音政策的必要性。

趙少康可能對抖音正在傳播的內容不熟悉，也忽視美國聯邦調查局公開示警，全球熱門短影音平台TikTok有國安疑慮的事實！（報社合成／資料照、美聯社）

一、各國禁止抖音（TikTok）有其客觀論據

請繼續往下閱讀...

美國地方政府走在聯邦政府的前面，德州在內，已有5個州祭出「TikTok禁令」；印第安納州更開司法第一槍，起訴「TikTok」欺騙消費者。美國之外，英國也對TikTok祭出高額罰款，印度更禁用「TikTok」，美國聯邦調查局長雷伊（Chris Wray）已公開示警，因抖音已受中國政府操控，有國安疑慮，而中國官媒央視已入股抖音集團，入股1%卻享有一票的絕對否決權，造成世界已有數個國家研議禁止，或已禁止使用抖音國際版的TikTok，甚至抖音也出現假冒台灣外交部，以及包含行政院長蘇貞昌在內的帳號，散播許多假消息。

二、實際調查抖音（ TikTok ）傳播錯誤的教育觀念

筆者使用抖音近三年，並同時蒐集調查與分析研究其所發送的資料，確認抖音不斷傳播各種錯誤的教育觀念，甚至會負面影響孩子在批判思考能力、獨立思考能力的發展，而筆者做出研究分析九點如下。

1.錯誤的性別平等教育觀念：

壓迫女性學歷發展，例如抖音傳播的「女性學歷在高有什麼用，還不是要結婚生子。」等內容。

2.錯誤的情緒教育觀念：

壓抑情緒的健康正常發展，例如抖音傳播的「越是臉部沒有表情的人，越有成就」的內容，然而，喜怒哀樂是人自然的表現，和成功不成功無因果關聯。

3.錯誤的道德教育觀念：

傳播道德扭曲厚黑學的內容，認為腹黑是人成熟的社會化現象，但明顯腹黑和成熟沒有連帶關係，例如抖音傳播「見死不救是好人」、「見人就救是愚昧坑自己」。

4.壓迫女性發展的錯誤教育觀念：

內容除了是錯誤的因果邏輯推論觀念，同時企圖控制女性人格發展，例如抖音傳播「女人要改掉心軟才會成功」，但心不心軟和成功沒有直接因果關係。

5.錯誤的因果邏輯教育：

抖音傳播「不能常常發微信朋友圈，否則就是不成熟」，然而，中國微信朋友圈類似臉書（Facebook）的動態功能，但事實上使用社群軟件的動態分享功能，和成熟特質是毫無關係，現今世界各國的領導者都會透過臉書發佈動態消息，如按照此言論的因果邏輯推論，這些世界各國的領導者是否都不成熟。

6.掛羊頭賣狗肉式假權威的洗腦教育形式：

抖音常可見到其所傳播的影片，內容剪輯某知識權威人士，有正向影響力的人物，例如剪輯Bill Gates、馬雲等畫面，但聲音和台詞自己配，且這些台詞是上述有正向影響力人士從來沒說過。

7.無科學論據的不思考教育：

抖音傳播「傻子是一群一群，朋友是無意義的」，事實上，人類是群居動物，需要朋友，朋友也是人類成長的關鍵。

8.極端思想的錯誤教育觀念：

抖音傳播「有恩，我做牛做馬還你，有仇，我賣房賣地幹你」，此文字內容即為絕對二元對立極端思想的展現。

9.合理化絕對拜金的錯誤教育觀念：

抖音傳播「富人都是善良的，他們都走過凶狠的階段」，然後搭配一個百大富豪的個人照片，但這些話並不是此富豪所說，且此內容隱含為了成為富人，可合理化行事凶狠等錯誤的教育觀念。

而筆者在「抖音」發現一些網紅孩子喜歡用心理學家的標籤方式來説話，來吸人氣，討論主題多為男女情感類，但內容多為不愛你的男人或女人會有什麼表現？為何這些網紅孩子的話都在互相copy，不同年齡的孩子，不同形象，卻在抖音平台重複著一樣的台詞，失去獨立思考能力和基本判斷力，甚至不利創造力思考能力的發展，但抖音網紅孩子這些假借心理權威的複製言論，其按讚人數卻居高不下，這是值得我們去關注思考的現象，以及反思為何要放任、接受抖音傳播錯誤的教育觀念，受其洗腦影響到自己的思考和行為模式。

三、言論自由不等同合理化合法化傳播錯誤洗腦訊息

趙少康針對禁止抖音的政策爭議，運用民進黨以爭取100%的言論自由自詡，現在禁止政府機關使用TikTok、前陣子更稱PTT是認知作戰的溫床，將來是不是連Facebook、YouTube、Instagram也通通都會被禁？等似是而非的修辭，筆者認為100%言論自由不等同合理化合法化傳播錯誤訊息，美國是強調言論自由的民主國家，便是觀察到抖音傳播的內容是被人為刻意設定，因其為中國威權監控科技主義的向外輸出，不僅是一個分享有趣影片或表情包的應用程式，也是一種複雜的監控工具，可以蒐集大量個人和敏感的數據，不只是認知作戰的溫床，也是錯誤教育觀念和假消息的聚集地，但趙少康運用長期擔任政論節目主持人的口才，其說詞也抓準人性中的逆反性，認為越禁止越多人使用，然而，上述論述的論據和事實已證明抖音的危害性，猶如有毒害的訊息，筆者想問趙少康的是，已有證據確認這個食物有毒，政策上做出禁止，那還是要運用人性逆反性故意讓人民去吃這些食物而中毒嗎？禁止抖音的政策議題也是如此，最後筆者藉由此文，除了反駁趙少康的言論，也藉此提醒社會大眾抖音正傳播各種錯誤的教育觀念，也會負面影響孩子在批判思考能力、獨立思考能力的發展，禁止抖音，也是停止假消息和錯誤洗腦觀念的源頭，同時保護台灣孩子健康的心智發展。

（教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法