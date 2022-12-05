德瑞克說碳金融》第四十三講：生命的泉源，正在金融化？（上篇）

「水」這樣生命必需的物資，在面對供給有限而需求增長的狀況下，很自然地會被資本市場所相中，成為兵家必爭之地。我們將花兩講的篇幅，從三個故事來看看這個世代對水資源的理解，還有它是怎麼金融商品化的：第一個故事，我們來看水的商品化，瓶裝水竟然造就了中國首富。第二個故事，我們來看《大賣空》的預言家Michael Burry，是怎麼投資水的。第三個故事，我們來瞭解加州的水期貨，這是水資源金融化的開端，然後看金融巨頭們是如何在全球範圍搶占水資源。

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。

水資源正在金融商品化？（圖片來源：https://pixabay.com/）

「陽光、空氣、水」是構成生命的三要素，水的重要性不言可喻。

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同時，水又是一項稀缺物資，我們曾經在《德瑞克說碳金融》第四十一講提到，地球上雖然看起來水很多，但是扣除掉海水、冰川、不易取得的地下水，方便讓人類取得的淡水資源，其實只佔了地球水量的萬分之三。而且這些水量是世界各區域又是極度分配不均，再加上氣候變遷帶來的乾旱，讓水資源更成為一個非常迫切的問題。

下圖是全球的淡水壓力圖表，顏色越深代表取得淡水的壓力越大，缺水的問題越嚴重。中東、北非和南亞的幾個國家面臨著極高的水資源壓力，包括沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、敘利亞、巴基斯坦、利比亞等許多國家呈現深咖啡色，代表水資源問題非常嚴重，要嘛得超抽地下水，要嘛得通過海水淡化來生產可用淡水。另外，南亞、東亞、美國與歐洲，也呈現中高度的淡水資源壓力。

全球水資源分配不均，淡水壓力圖表。（資料來源：https://ourworldindata.org/）

隨著世界人口不斷的增長，加上對於生活品質提高的要求，對水的需求更是水漲船高。

全球的用水需求逐年水漲船高。（資料來源: https://ourworldindata.org/）

「水」這樣生命必需的物資，在面對供給有限而需求增長的狀況下，很自然地會被資本市場所相中，成為兵家必爭之地。

我們將花兩講的篇幅，從三個故事來看看這個世代對水資源的理解，還有它是怎麼金融商品化的：

第一個故事，我們來看水的商品化，瓶裝水竟然造就了中國首富。

第二個故事，我們來看《大賣空》的預言家Michael Burry，是怎麼投資水的。

第三個故事，我們來瞭解加州的水期貨，這是水資源金融化的開端，然後看金融巨頭們是如何在全球範圍搶占水資源。

讓我們開始吧！

根據上海胡潤研究院所公佈的「2022胡潤百富榜」，「農夫山泉」創始人鐘睒睒（發音為「閃」）以4,550億元蟬聯中國首富，其財富比去年增加650億元，而這也創下二十多年來中國首富財富的最高紀錄，意思是鐘睒睒是這二十幾年來中國最有錢的人，沒有之一。他是怎麼做到的？

「農夫山泉」是一間專注賣瓶裝水的公司，筆者在中國大陸出差時，不管是旅館或是會議場合，放眼所及幾乎都是這樣的小紅蓋，普及率非常之高。

賣水能賣到變成中國首富，甚至贏過火熱的網路媒體（抖音的母公司–字節跳動張一銘是富豪第二名），贏過高大上的科技業（電池中的王者–寧德時代的董事長曾毓群是第三名），甚至贏過傳奇李嘉誠家族（第四名），是不是讓人難以想像？

農夫山泉。（圖片來源：農夫山泉官網）

但是如果我說，農夫山泉在全中國的瓶裝水市佔率超過四分之一，是中國飲用水的行業龍頭，再加上遠高於飲料食品同業的毛利率（農夫山泉的毛利率高達60%，而其他同業毛利低在40%），難怪得到資本市場的青睞。農夫山泉被譽為「中國的可口可樂」，在港股上市時其飆漲趨勢也被戲稱為是「水茅」，意思是水界中的貴州茅台，像茅台股價那樣飆漲。

可是，所有產業龍頭都必須要有「護城河」，構成足夠的優勢來抵擋前仆後繼的競爭者。農夫山泉有非常成功的市場營銷策略，在二十年前打出廣告「農夫山泉有點甜」來凸顯產品的口感，在十年前打出廣告「我們不生產水，只是大自然的搬運工」來凸顯其天然水的特性，品牌形象深植人心，做出市場區隔。這是作為品牌經營面來說，農夫山泉成功的護城河優勢。

但是另一個比較少為人知的護城河，則是農夫山泉花了很大精力，挑選了十一處優質水源地，並在附近建設了工廠。

這十一處優質水源地，都處於人煙稀少的地方，在現代化都市與工業汙染下，大概也只剩這些地方還有乾淨水源適合飲用。這十一處水源地分別是浙江千島湖，廣東萬綠湖，湖北丹江口，新疆天山瑪納斯，四川峨嵋山，陝西太白山，吉林長白山，貴州武陵山，黑龍江大興安嶺，河北霧靈山，還有福建武夷山。這些地點聽起來都像是武俠小說裡的高人修行之地。

而農夫山泉用二十餘年的時間建立了這十一處水源地。每一處水源地從發現到建廠、投產，都要耗費數年。一個曾經參與農夫山泉建廠的老員工是這樣形容這些過程的：「東北最苦，山里最難」。從寒冷偏遠的東北長白山與黑龍江的大興安嶺，得在極寒天氣下打井取水；到南方偏遠山區，像是峨嵋山與武夷山，在陡峭的山谷水源地一磚一瓦地建立工廠。而這些珍稀的水資源，則是農夫山泉沒說出口的潛在優勢。

農夫山泉水源地之一。（圖片來源：農夫山泉官網）

回到這一講的主題，水是一種非常重要的戰略物資，也正在形成一種金融商品資產，在乾淨的水源越來越難尋的狀況下，農夫山泉在杳無人煙的天然秘境中，找到合適的水源，並且拿到這十一個地點的取水許可證，這就是「水權」。要知道在中國有限的優質水源數量稀缺，而且面對日益嚴格的監管與開採許可，加上水源地開發前期的資金與設備投入，讓其他瓶裝水玩家很難在短時間內超越農夫山泉。

要知道，水資源競爭的年代中，水源的重要性並不亞於油田對於石油公司的重要性。

這是「水」最普及的商品化過程，瓶裝飲用水。在對健康衛生與生活品質提升的同時，市場對於瓶裝水的需求持續走高，而作為中國品牌龍頭的農夫山泉股價估值跟著水漲船高，同時造就了手握農夫山泉八成股份的鐘睒睒成為中國首富。

「水之於21世紀的重要性，就像石油之於 20 世紀一樣，這是決定國家財富的寶貴商品。」

大家還記得2008年的金融海嘯嗎？這場全球的金融海嘯，導致貝爾斯登倒閉，雷曼兄弟破產，美國股市跌幅超過五成，全球哀鴻遍野。

這場危機的主要元兇就是美國的次級房貸。在海嘯危機發生前，有一個預言家叫做Michael Burry，發現了美國次貸的不合理，於是跟整個市場對賭，壓注次級房貸會違約，也因此讓Michael Burry在華爾街一戰成名，甚至有一部小說跟電影《大賣空》在講述這個精采的故事。

大賣空The Big Short電影劇照。（圖片來源：網路劇照）

Michael Burry這樣的現代預言家，擅長透過觀察事物的本質，來找到問題核心以及投資機會，在預言了2008年的次級房貸風暴之後，Michael Burry 將他所有的交易都集中在一種商品上：「水」。

Michael Burry說，他從很早之前就開始關注水資源投資，但是水資源有些特殊的性質，由於水對於生命必要性與國家戰略地位，水資源勢必跟政治脫離不了關係。另外是運送水的物理與成本限制，在大多數時候（不缺水時）水價很便宜，這導致了建立管道或是卡車運水顯得不切實際。

基於上述考量，Michael Burry認為購買水權是沒有太大意義的。

所以Michael Burry投資水是採取一種間接的方式，他投資在農場上。他認為食物是投資水的方式。因為農業是非常吃水資源的，在水資源豐富的地區種植糧食，然後運往缺水地區銷售，這就間接地形成了一種水資源的再分配，而這種再分配是爭議最小的，這也讓它能成為可以持續的生意模式。

所以Michael Burry說「我相信農業用地，特別是富有水資源的高產量農業用地，在未來會很有價值。」，而據傳他一直在收購杏仁農場，因為種植杏仁需要非常大量的水，每個杏仁從種植到收成，需要一加侖的水。

種植杏仁需要非常大量的水。（圖片來源：https://pixabay.com/）

比爾蓋茲是這個世紀最有智慧的商人，他在氣候災難上的認識很深。而根據美國雜誌的報導，比爾蓋茲家族已經成為了美國最大的私人農田擁有者，估計有 242,000英畝。蓋茲家族的土地持有遍佈全美，如下圖所示。

比爾蓋茲家族在美國的土地持有量。（圖片來源：https://farmfolio.net/）

為什麼微軟的創辦人比爾蓋茲在深刻瞭解氣候危機之後，要購買這麼大量的農田？是糧食危機，還是佔領水資源？都有可能。雖然比爾蓋茲沒有明說原因，但是看了上面Michael Burry的說明，我們大致能聯想到購買這麼大量農地的可能原因。

馬克吐溫說：「Whiskey’s for drinking, water’s for fighting.」（威士忌是用來喝的，水是用來打仗的）。

經濟學人（Economists）說：「人們為了鑽石自相殘殺，各國為了石油開戰。但是如果沒有水，世界上最昂貴的商品將一文不值。淡水是生命必不可少的，沒有任何替代品。雖然大部分沒有定價，但它是世界上最有價值的東西。」

既然如此，金融家們怎麼忍得住不把水定價，把它金融化？全球最大的商品與期貨交易中心–芝加哥商品交易所（簡稱芝商所），就跟納斯達克（Nasdaq）合作，推出了加州水期貨，代號為NQH2O。

加州水期貨NQH2O的價格走勢。（資料來源：https://www.nasdaq.com/）

下一講水的金融化下篇，我們來講加州水期貨的故事，以及其他關於水的投資故事。

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