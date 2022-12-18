自由開講》發展台灣足球，我們還可以做得更多

邱志偉

四年一次的世界盃足球賽，再度燃起國人的足球魂，觀看足球的人潮也屢創高峰。但我們每四年就要再問一次，台灣的足球未來在哪裡？台灣何時才能踢進世界盃？台灣在棒球、籃球、羽球、桌球等運動賽事上，這幾年均在奧運及各大國際賽事大放異彩，為何足球和數十年前相比，是不進則退。台灣要如何成為足球強國，政府及國人應當共同努力，千萬不要放棄任何的希望。

近日，我在教育文化委員會上質詢，體育署代理署長備詢時告訴我，政府並未派員到世界盃觀摩，令我極為震驚。這樣的嚴重程度相當於，若要發展體育實力，不到奧運最高殿堂觀摩，理解各國頂尖選手的磨練過程，何以有努力的方向。

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四年一次的世界盃足球賽，再度燃起國人的足球魂，觀看足球的人潮也屢創高峰。但我們每四年就要再問一次，台灣的足球未來在哪裡？台灣何時才能踢進世界盃？（資料照）

體育署早在2017年提出過〈足球六年計畫報告（2018~2023）〉計畫，並且副標題寫著「足夢踏實 前進一百」，然而轉眼六年要過去，距離報告所強調的目標，尤其是世界排名不進反退。提出計畫當年是124名，六年過去竟然變成157名，令人遺憾。我認為政府用心程度不足，作法過於保守，要明確立下幾年內踢進國際賽幾強的目標，不要將成績不佳歸咎於疫情，畢竟疫情是全球問題，並非台灣獨有。

在前總統陳水扁臉書看到，他曾提出選派優秀的年輕學生，到巴西足球學校受訓，之後能成為獨當一面的優秀職業足球員。很可惜當年朝野氣氛不允許，最後就不了了之。歷任總統其實都曾提出足球發展計畫，包含：李登輝總統的「振興足球方案」、馬英九總統也有「大足球計畫」但效果都不佳。

鑒於台灣的足球訓練條件、環境，本來就不可能與歐洲、中南美洲的強國相提並論，我們在許多運動賽事都有移地受訓的觀念，甚至教育界也有公費留學等制度，為何獨獨在足球上無法跨出去，令人費解。像是台灣的棒球選手，固然多數是在本土培養長大，但到了一定年紀，極優秀的選手都會到日本、美國發展，之後能代表國家隊出賽，退休後回國指導後進球員，這都是很好的傳承經驗，我認為足球也可學習。

同時，我們應先從多邀請亞洲區頂尖教練、選手多來台實際交流，熟悉強隊的戰鬥強度、指揮調度的各種方法，避免閉門造車。而我相信，透過邀請國際選手來台訪問、交流賽事，或是我們派出教練、選手出國交流的相關經驗，必然能激起國人對賽事的關注。並且透過轉播相關賽事，來讓更多廠商業者了解到國人對足球的熱情，自然也願意投資經費，良性循環將能帶來正面助益。

假使我們真能從國內出發，但目前國內能辦理足球賽事及讓職業隊伍受訓的相關場地，仍有所不足。近來新竹棒球場議題備獲各界關注，但足球場地的軟硬體有沒有定期翻修等，卻少獲國人注意。這當然跟國人目前對國內足球關注較低有關，但我們應當先將品質做好，建立國際賽水準的足球場地，讓國內選手有最好訓練環境。

當我們把國內足球場地準備好之後，自然就能拋出辦理國際賽的意願。雖然目前已經有辦理區域型的國際足球賽經驗，但可以再一步步擴大規模，我相信辦理國際比賽，定能讓國人更加關注足球。國手們表現出色，也更容易受到國人們的注視與肯定，也能凝聚國人的向心力，讓發展足球運動成為全民風潮。

最後，還有一項最現實的問題，就是足球比賽的職業聯賽在台灣尚未成為穩固的運動賽事。雖然我們目前已初步建立甲級、乙級聯賽，但隊伍數及願意參與投資的企業仍不夠多，尤其日本就是從足球職業聯賽，才逐步建立起足球強國的基礎。我建議政府為長期發展職業足球聯賽，讓更多企業願如同投資職棒，來進一步投資足球，並健全我國足球選手的職涯規劃，應提供相關企業賦稅上更多的優惠。除目前〈運動產業發展條例〉規範的減稅條件外，還可考慮針對其他部分給予更多誘因，讓更多企業球隊可以在台灣落地紮根。

綜合以上所言，我希望政府在提出下一個足球發展計畫前，好好盤點我們目前國內的問題，借鏡亞洲足球強國經驗，不要再讓足球成為四年一次的口水話題。珍惜發展國內足球的黃金時機，希望假以時日，我們也能在世界盃場上，看見台灣足球隊員們奔馳、運球、射門的精彩表現！

（立法委員）

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