自由開講》我們要給國際發出什麼訊息？

康駿銘

世界盃足球賽在卡達正式開幕，伊朗隊長哈吉薩菲（Ehsan Hajsafi）在日前首戰英格蘭開踢前夕，向媒體表達對國內現況的關注，隊員在播放伊朗國歌時也以靜默方式表達抗議，聲援行動觸動在場伊朗球迷。伊朗自九月中一名22歲女生艾米尼（Amini）因沒有配戴頭巾遭受警察重擊頭部身亡，觸發大規模的反政府示威，至今已有數百人在暴力鎮壓之下喪命。卡達是世足舉辦國，同時也是伊朗的忠實盟友，伊朗隊及球迷趁著全球矚目的世足表達對政權的不滿，甚至很可能會因此在回國後冒清算風險，就是為了要告訴世界，伊朗的人民並不接受其政府的管治。

伊朗自九月中一名22歲女生艾米尼（Amini）因沒有配戴頭巾遭受警察重擊頭部身亡，觸發大規模的反政府示威，至今已有數百人在暴力鎮壓之下喪命。（路透社）

這種來自人民的訊息是極為重要的，代表著政府的權力是否有得到人民的認授性。正如香港人在反送中革命，同樣是以鮮血向世界宣示對極權政府以及其傀儡政權的反抗及對民主與自由的重視。儘管西方民主國家在不少政策上已因應中國破壞「一國兩制」承諾、多年來經由香港當白手套進行滲透等，而將香港特殊地位取消或削弱，但同時卻對香港人的人道救援、移民政策走向開放，代表民主國家都清楚明白香港人與中國人早已分道揚鑣，並不會把這個勇於反抗極權殘害的族群視作「中國人」，也所以才會出現如同早前亞洲七人橄欖球賽或世界盃橄欖球賽，以香港抗爭歌曲《願榮光歸香港》取代中國國歌等的事件。「Hong Kong is not China（香港不屬於中國）」並不只是一句口號，而是香港人身體力行發送出去的強烈訊息，且國際都接收到了。

請繼續往下閱讀...

同樣地，年底的「九合一選舉」並不只有影響地方建設與民生，而是台灣人向外宣示認同的時刻。現時國際局勢已經處於壁壘分明的狀態，各國對中國的反感與日俱增，對中國強硬已是民主國家的主流趨勢，但在風暴中心的台灣卻仍有一大票政客與中國眉來眼去，附和著一起操弄對本土政黨的仇恨。在中國這種橫蠻霸道與侵略野心越來越變本加厲的情況下，「維持現狀」早已變得一廂情願與不切實際。監督執政黨還有很多途徑，但票投親中政黨只會把台灣的利益、主權和未來斷送。 「Taiwan is not China」，每張本土陣營選票都是在向世界表明守護台灣民主自由的堅定意志。



（台灣基進國際部專員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法