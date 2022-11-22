自由開講》台北市長選舉是人才對決

涂醒哲

在這次的縣市長選舉中，我再度觀察到台灣長久以來藍綠對決怪象。不少選民忘了選舉的本意？有些候選人不講政見，不講要將縣市帶向那種未來，而只會操弄情緒，用人情或金錢買票；有些則以人身攻擊，甚至造謠抹黑，謊話連篇，製造選民討厭對手的負面情緒，仇恨動員成為最主要的選舉手段。

我看到台北市長選舉，國民黨候選人幾乎不是在訴求人才對決來替城市服務，而是挑起藍綠鬥爭來發洩情緒和固守基本盤。選舉到現在，蔣萬安連公辦政見會都講得零零落落，草草結束，很多市民還不知道蔣萬安究竟推出什麼政見，讓大家可以感受到他想把台北形塑成更進步的城市。恐怕大家心目中蔣萬安的第一個政見就是：他是蔣經國的孫子！

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蔣萬安把姓一改，打蔣經國牌，果然藍營政治人物馬上讓位，市長候選人非他莫屬。而且國民黨的死忠支持者果然熱情支持，不管蔣萬安是不是人才，有什麼政見，支持到底，簡直是把蔣經國當成市長候選人，選孫子就對了，這就是典型的情緒動員。

蔣萬安的第二個政見就是批評陳時中的防疫作為。只要有傳染病發生，有人因疾病流行而死亡，責任全部推給陳時中。雖然蔣萬安非醫學公衛背景，在講疫情防控等於是魯班門前弄大斧，但只要他敢批評，挑起大家疫情流行時身心苦痛，就可以製造不滿，就可以利用負面選舉來得到選票。

蔣萬安的第二個政見就是批評陳時中的防疫作為。只要有傳染病發生，有人因疾病流行而死亡，責任全部推給陳時中。圖為民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照）

難道這就是我們要的市長選舉嗎？難道蔣萬安把台北市民都看成是傻瓜嗎？

姑且不說武漢肺炎病毒是不是中國製造的生物武器，台灣和中國往來密切，不受到COVID-19侵襲是不可能的。有人因被感染而重症死亡，或因防疫導致一些行業受波及，民眾都會感到心理衝擊。但台灣的防疫成果舉世聞名，各國稱羡也是不爭的事實。全世界對台灣防疫不滿的，就只有中國國民黨及中國共產黨了。

如果台北市疫情比其他縣市嚴峻，要檢討的是台北市政府，而不是中央疫情指揮中心。如果地方首長不認真做防疫，只是認真批判中央，把責任推給中央，這是沒有用的。

現在台北市長選舉到了，一個要選台北市長的候選人，不去思考怎麼樣來改善台北市的防疫作為，反而去批評前疫情指揮官，這種候選人不是很不負責任嗎？你選市長是要來改善台北市？還是要改變中央政府？蔣萬安難道找不到其他可以讓台北市更好的政見嗎？怎麼會專門挑他最不懂的疫情管控來班門弄斧呢？難道除了仇恨動員外，已經沒有其他選舉對策了嗎？

市長選舉就是要選一個會做事的人來替大家服務，不管蔣萬安是不是蔣經國的孫子，還是得看他是不是一個人才？是不是有頭腦？有經驗？是不是會做事？是不是可以和中央合作無間？是不是可以替台北市民帶來幸福？

選感情、選政黨、選藍綠，不如選人才！

（曾任衛生署長、立法委員，嘉義市長）

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