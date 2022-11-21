自由開講》本次選舉「票投國民黨才能避戰」這張牌還有效嗎？

廖大中

中國國民黨、台灣民眾黨等為主的特定黨派老是拿兩岸大小懸殊，或質疑美國保台決心...等等來嚇唬台灣人民，暗示順服中共才是「識時務」、不抵抗才有「和平」，進而導出「票投國民黨才能避戰」之類的結論。

戰爭誰都不樂見，但這套說詞貌似言之成理，其實只是脫離現實的失敗主義，明顯蓄意誤導，卻每每能使選民感受深刻，成功撩撥畏戰情緒收割選票，誤國誤民莫此為甚。

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國民黨主席朱立倫（左）及民眾黨主席柯文哲。（資料照）

筆者按：抗中保台的鬥爭若只是兩岸單打獨鬥，大小強弱自是兩岸單獨比對就夠。可如今台海和平穩定已是美中爭霸的大國博奕，一旦中國能以武力改變美國界定的台海現狀，必然會動搖美國全球超霸地位，美國唯有全力以赴確保中國的挑戰不會成功，才能避免霸權崩解。

故台海有事，美國軍事介入是維護其國家利益，不是為了「協防台灣」。簡單講，在這場衝突中美國才是「主角」，台灣只是「配角」。要論大小強弱，當然是拿美國去跟中國比才有意義，偏要拿台灣去跟中國比，嚇自己也就罷了還要嚇台灣人民，殊不足取。

綜上所述，抗中保台根本不是國共內戰的延長賽，而是美中爭霸的關鍵節點，大小強弱明顯是美國壓倒中國，要和要戰也是主角決定，與配角無關。可見所謂「票投國民黨才能避戰...云云」完全不符事實，純屬騙票。只要究明真相，就能不惑。

其實選民要支持誰都理解尊重，一定要支持國民黨，偏好就是很好的理由，用虛假不實的論述來合理化，對誰都沒有幫助。

在發生烏俄戰爭及拜登總統數度公開表示台海有事美國將軍事介入之後的2022年台灣九合一選舉，特定政黨那套順服中共才能避戰的說詞對台灣人民還管用嗎？世界都在看。

這次投票結果很有指標性。台灣人民是否能展現堅決的抵抗意志，對自由世界至關重要。

讓我們再次為台灣挺身而出，2022年11月26日踴躍回家投票吧！

（自營商、資深新聞評論員）

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