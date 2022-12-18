自由開講》國民黨「仇恨集團」的仇恨選舉危害台灣！

台灣南社

一般選舉，雙方為求勝選，無不使出渾身解數，既有正向的政策訴求，也有負面的相互攻擊，只要有憑有據，就各憑本事。但今年九合一至補選的選舉，藍營為求勝選，以認知戰鼓動仇恨執政黨，特別針對陳時中，堆疊仇恨值，「仇恨動員」成為選戰新手段。尤其透過結合紅色平台如抖音、小紅書等等的誤導，煽動力更強。

「仇恨選舉」之毒易放難收，台灣人民應認識這些手段及可能造成的危害有多大。

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其實台灣存在「仇恨意識」其來有自，有脈絡可循。

國民黨敗逃台灣，眼見無法反攻，因此，只能將失敗的仇恨轉化為精神武裝。所以開始推動「仇恨教育」。

「殺朱拔毛」「仇匪恨匪」從此成為軍中、教育、傳播的思想教育主軸。國民黨政權一方面強調「倫理道德教育」卻又洗腦「仇恨教育」，造成台灣人人格異常扭曲。

到了台灣人李登輝主政，這群人又將仇恨對象指向李。等到正黨輪替，陳水扁變成罪大惡極元兇。

三次輪替，失去政權的國民黨，又重啓仇恨動員，窮盡一切手段詆毀執政黨，在選戰中，力打仇恨值，更甚政策及個人能力與人品的比較。

仇恨的心理狀態，其實是一種罪惡感的投射。國民黨集體潛意識中充滿心虛，知道自己在這片土地上的統治名不正言不順，但又必須合理化地接受現況的存在。因此，只有把對方無限醜化妖魔化，並煽動群眾的仇恨，才能合理化自己過去的錯誤，逃避自己可能必須接受的懲罰。手法與當年紅色文化大革命雷同。

照理說，國民黨當年被中共殺親奪產，此血海深仇沒齒難忘，「仇匪恨匪」還有其道理。但本土政黨，非但善待這群移民，其支持者，反而很多是228受難家族，但至今只要求轉型正義求個歷史真相並無以暴制暴。很多人想不透，國民黨為何會如此仇恨本土政黨？

很多人想不透，國民黨為何會如此仇恨本土政黨？圖為現任國民黨主席朱立倫。（資料照）

究其因，乃國民黨本質就是個沒理想殖民結合體，被中國趕出來流亡台灣 ，原只是想利用台灣的資源跟人力，幫他重返中國而已，後來發現復國無望，就極盡一切最大化他在台灣的殖民利益，他們仇視一切危害他殖民利益的政黨及人民。



仇恨意識，使人喪心病狂。例如年初有深藍的支持者在美國加州台灣人教堂仇恨式濫殺。都是中了「仇恨動員」的毒，而自以為代表正義的一方。

仇恨選舉只會更撕裂台灣，危害台灣安全。台灣選民，不能再被仇恨綁架，回歸選賢與能的檢驗，守護民主、自由、人權的底限，「反共強台」才是真正的價值。

大家一起唾棄國民黨「仇恨集團」的仇恨選舉！

連署團體：

台灣南社、台灣社、台灣中社、台灣東社（台東）、台灣客社、台灣北社。

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