自由開講》和平的好日子不該寄望於中共的善意對待！

陳啟濃

在傳出中共要禁止金門高粱酒銷往中國後，國民黨籍立委陳玉珍即刻要趕赴中國，要跟中共相關單位會談小三通事宜與了解金門高粱酒銷往中國的問題。這是繼上次國民黨前副主席夏立言在中共軍機繞台武力威嚇的情況下，執意要奔赴中國跟中共會談，造成世界各國懷疑台灣反抗中共武力進逼的決心後，又一次的兩岸攜手來威脅利誘台灣人。

國民黨立委陳玉珍赴廈門與中國官員商討小三通及金門高粱酒銷中問題。（陳玉珍國會辦公室提供）

中共清楚武力犯台的不可行性，所以製造了許多台灣內部的矛盾。包括國民黨與民進黨的中國政策的矛盾，地方政府對抗中央不同中國交流政策的矛盾，以及中共利用禁止台灣產品銷往中國造成的台灣內部矛盾，加上把台灣人分化為願意統一與台獨份子這樣的政治伎倆，就足以造成台灣內部人民的互相對立與仇視。

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這四項矛盾主要是中共統一台灣的「不流血戰略」，用來分化台灣人對中共反抗到底的團結信念，畢竟經濟選民居多，喜歡過好日子又喜歡和平生活的人居多。然而對中共百依百順忍氣吞聲就真能有和平的生活嗎？台灣的經濟過度依賴中國就真的能過上好日子嗎？地方與中央不同調會是人民的福氣嗎？想要統一跟主張獨立的國人難道就沒有自由民主的共識嗎？

沒有一個台灣人喜歡戰爭，沒有一個台灣人不喜歡和平的好日子，但我們應該團結一致，不要受到中共的挑撥分化，跟中共走得越近我們的經濟會越好嗎？害怕中共除了接受統一難道沒有機會選擇自由民主的國家主權尊嚴嗎？想想香港居民以及中國成千上萬受到管控的人民，中共把他們當人看嗎？有好日子可以過嗎？

（國民黨資深失聯黨員）

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