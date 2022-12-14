自由開講》從台積電創立者的論述，看國民黨如何陷台灣於險境

邱志偉

中國祭出對台產品制裁之際，國民黨主席朱立倫突然喊出台積電是國民黨創的，試圖要在護國神山面前攬功。但讓人大感不解的是，國民黨在選舉中如何攻擊張忠謀、醜化台積電，歷歷在目，卻又反指台積電為其所創，前後邏輯全然相反，令人不解。更讓人不解的是，國民黨不停操弄和中國相同的去台化論述，卻面對中國打擊台灣產品，不去指責中國，反而回頭說台灣政府種種不是，有這樣的政黨，這個國家還能不陷於險境嗎？

先談台積電的創始過程，我們不否認李國鼎等人在發展半導體製造的用心，並在國民黨一黨執政的時代，替產業界排除一些政治阻力，或是運用政治影響力來向民間募資。但這不可能全然切割是國民黨功勞，因為台灣最初的半導體技術也是透過美國RCA技轉而來，台積電創立時還有荷蘭飛利浦公司出資，換言之是集合了台灣、美國、荷蘭三方合作之下，才能有今日台積電的基礎。

請繼續往下閱讀...

此外，用台積電是國民黨創的，是種威權心理，因為戒嚴時代，除了國民黨還有誰能執政？就算台灣許多基礎建設與制度，是透過美國援助點滴建立起來，國民黨政府的宣傳仍會說，這是偉大兩蔣執政下的豐功偉業。甚至可以說，當初台積電出資的國發基金、黨營事業的中投公司等，其中國發基金也是來自臺灣人民的納稅錢，黨營事業更許多是威權特許事業。其實，不管是台灣的經濟奇蹟還是台積電原始資金，真正的關鍵還是台灣人民的辛勤打拼的成果。

用台積電是國民黨創的，是種威權心理，因為戒嚴時代，除了國民黨還有誰能執政？（路透社）

前陣子選舉期間，還看到國民黨韓國瑜及部分藍營政治人物，左打台積電是民進黨黃復興黨部，右打張忠謀到APEC發言失格等等，完全不像是一個珍惜台灣重要企業的政黨，甚至要邀功的時候就拿李國鼎等人出來，但遇到美中貿易戰或是台積電加碼在台灣投資或赴美設廠等，就又開始汙衊這家企業。最近立法院經濟委員會在審查產創條例，外界稱之為「台版晶片法案」，就是因為政府重視晶圓代工等相關產業在國際重要性，必須要有積極因應作為，國民黨卻還在借題發揮說台積電赴美設廠會讓台灣的產業空洞化、半導體去台化等聳動謬論。

台灣的危機是，遇到中國忽然禁止進口台灣農漁產品，甚至酒類飲品等，中國刻意是在行政作為上給台灣阻撓，顯然是政治之力的貿易報復，國民黨卻對中國一句批評都沒有。還急著想去中國說明，難道政治理由還需要國民黨去談就會轉彎嗎？搞不清楚狀況就誣指台灣違規，還說是民進黨政府惡意杯葛下場，根本是替中國發言、陷台灣於險境。

我還是要強調，對台灣的種種產業，或是辛苦的農漁民朋友，我們唯有全國之力合作，才能突破中國封鎖。尤其是要加強台灣自身技術的競爭力、減少對中依賴，例如台積電靠其先進實力，縱使減少中國訂單依然可以生存。但絕對不需要國民黨在內不的言論恐嚇，好好珍惜這塊土地，與台灣人民團結打拼，才能帶領國家走向安全幸福之路。

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法