自由開講》疫情控制無法換成選票

陳喬琪

這次九合一選舉結果，執政的民進黨沒有獲得選民青睞，尤其原來被看好的台北市長候選人，前衛生部陳時中部長，也沒有獲得預期的結果。可以看到雖然辛苦防疫，但是執政黨的選情沒有佔到優勢。

台灣號稱是全球防疫成績第一名的國家，總體經濟也沒有受到疫情的影響，但是2020的疫情至今的庶民生活，在嚴格的防疫措施下，造成各種的不方便，每一個人的印象都很深刻，更不要提及全台灣每三個人就有一個人確診。雖然現在確診已經沒有那麼可怕，但是在2021年六月後的疫情，風聲鶴唳，幾乎是全國防疫戒嚴的狀態，人人自危，恐懼、焦慮的心情，恐怕會留在每一個人的心中一段時間。

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武漢肺炎流行是全球性的疫情，防疫工作是國家大事，政府傾全力防疫是一定的。中央疫情指揮中心是中央政府授權，成立跨部會的臨時組織，指揮官領導一群防疫菁英，制訂與執行全國防疫政策是絕對必要的。

從醫療與公共衛生的角度來說，陳時中部長率領的團隊真的做得很好，讓台灣度過最危險的狀況，將災情降到最低的程度，但是在野黨卻是用各種仇恨來攻擊陳部長，使得疫情控制的功勞被打了一大折扣。防疫辛苦的功勞，終究無法換成選票。

從醫療與公共衛生的角度來說，陳時中部長率領的團隊真的做得很好，讓台灣度過最危險的狀況，將災情降到最低的程度，但是在野黨卻是用各種仇恨來攻擊陳部長，使得疫情控制的功勞被打了一大折扣。（資料照）

從全民的角度來看，防疫是執政黨政府必須做的事情。對抗世界性的病毒感染，絕對不是簡單的任務。疫情過後，建議政府應該頒發勳章給陳部長及其團隊，表達台灣人對該團隊勞苦功高保護台灣人的敬意，

2024年是台灣總統大選。在烏俄戰爭的陰影下，國際局勢詭譎的後疫情時代，選舉總統對於台灣人的智慧是一大挑戰。1996年總統直選以及各層級的選舉到現在，選民的心智已經比較成熟，總統候選人的政見，必需能夠打動人心，讓台灣的國家安全、社會安定，經濟繼續繁榮進步。

（精神科專科醫師兼任教授）



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