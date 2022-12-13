自由開講》耶誕城中的耶誕員警

楊永綨

這幾年的新北耶誕城可以說是人潮滿滿，今年韓國萬聖節發生梨泰院發生狂歡人潮踩踏傷亡事件，讓各國政府對於辦理大型活動都是戰戰兢兢，台灣也不遑多讓。這次的耶誕城特別動員了570名的警力，在現場維持相關的秩序，避免類似的憾事發生。而今年特別的是執勤的員警都換上了耶誕帽，讓民眾感覺格外的溫馨，也讓員警的執勤可以融入到活動當中，讓拍攝美景的你我都不會覺得照片中的人潮有些許的突兀，這點個人相當認同新北市警局的決策。

新北歡樂耶誕城吸引大批民眾參觀，警方出動超過千名警力維持秩序與疏導交通，並戴上耶誕帽融入現場節慶氣氛。（資料照／新北市政府提供）

或許警察同仁們對於自身制服的完整性相當的要求，認為是一項神聖的服裝，這是對警察任務的尊重，個人也是予以讚賞。但警察同仁的工作環境、任務的需要還是可以有些彈性的配合，這才會讓國民認為警察與民眾的互動距離可以更融洽，平時警察同仁一向都是很嚴肅的執行勤務，一般民眾對其避之唯恐不及，能在這樣歡樂輕鬆的活動之中執勤，還需要整肅嚴裝的工作，對於本身的心情應該也是大打折扣的。

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世界先進國家的警察單位，也常常會利用一些節日或活動，將原本嚴肅的警察局變身成鬼屋或是活動場所，而警察本身也會稍加裝扮和參與活動的民眾互動，藉此拉近彼此的距離，更何況這次的活動，員警只是戴上耶誕帽，其他身上的制服裝備都沒有減少，真的需要給予彈性空間，不需要大作文章。值勤的員警都很辛苦，希望大家多給予掌聲，少點責備的言論。

新北市警察局也發出聲明，支援活動的員警都非第一線的警備員警，以內勤員警支援活動的人潮疏導，所以於警備勤務上的工作並無一定的影響。所以筆者相信，這樣的決策對於活動本身的一致性，絕對是正向的思考。

（立法院公務員）



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