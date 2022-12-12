自由開講》基層消防員對內政部長的期待

翁立思

前內政部長徐國勇於12月7日辭職，筆者認為前任部長徐國勇4年來面對基層團體要求改革的各種不適任作為，不須一一贅述。反而想以一位基層消防員的角度，回頭反思「內政」之於這片土地人們的意義。

內政部長徐國勇月初准辭，由政務次長花敬群（右）代理。（資料照）

在此次地方選舉的喧囂中，有幸拜讀鄭南榕先生40年前的〈黨外民主嗎？〉一文，非常驚訝經歷2個世代、解嚴與多次總統直選，民主的困境卻依舊如此相似。基層消防員團結爭取公部門民主化的歷史，更為年輕，正好跨距這不到十年，這個由公民社會一同推動台灣新一波民主化的時空。

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當中經歷了數波劇烈的中央及地方政府政黨輪替、現代政治價值進入體制；人們更真正行使了罷免、創制、複決。而消防員，也開始透過釋憲、修法等方式爭取了更安全、健康有尊嚴的制度。

〈黨外民主嗎？〉一文寫到「有一些人認為民主不能躁進，推舉候選人時應該服從黨外中央的決定、黨外只要比國民黨更民主一點點就可以。」指出了當時爭取台灣民主化的主力－「黨外」，也存在民主向困境妥協的狀態。

橫跨40年，相似的危機、光譜相對的執政群體，但可能是讓台灣度過危機的民主，同樣就在這些理由下被犧牲。文末一句「追求民主的人不應該放棄主動，不應該把民主的困境歸罪於他人。」我想邀請各界回憶這10年來的生活與政治，一同思考與討論。

如同警察一般，現代的台灣消防員在「民主程序、威權心態」的封閉制度中仍在學習、練習由下而上的民主化進程，或許相對公民社會晚了一些、顢頇了一點，但不開始練習民主，就永遠沒有民主。期許民進黨或將來任何自詡為民主價值的執政黨，從決斷者、領袖的自我定位，開始學著成為『一起練習民主』的行政專業者。

而前次內閣改組，為人詬病的女性閣員過少（只有3位，與全球相比，仍排名第165名），也應該藉這次機會有所突破。甚至一位女性（或弱勢性別）的內政部長，都可能是破除內政部長期習於威權行政的男性幕僚決策圈封閉把持，邁向民主化的契機。雖然消防員僅是內政體系的一環，但我們職責就是捍衛­­­­­！或者不這麼崇高的說－我們想活在的、一起塑造的，與嚮往民主人權的人們一樣，自由的國度。

（消防員工作權益促進會理事）

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