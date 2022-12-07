自由開講》民進黨需接受不同聲音非排擠報復 否則沉淪為中共黑幫式威權治理

張天泰

民進黨在九合一大選中大敗，同黨立委何志偉在敗選當下，就痛批「有黑道在核心當中」，民進黨一開始出現內鬥何志偉秋後算帳和轉移焦點等現象，直到民怨出現，有人民開始在直播轟民進黨後面這些人就是黑道，民進黨才開始提案修正《選罷法》，增訂曾犯《組織犯罪防制條例》等，不得登記成為候選人，自立委、議員、鄉鎮市民代表與里長都將納入規範，而筆者為文提醒民進黨需接受不同聲音非排擠報復，否則會沉淪為中共黑幫式威權治理的危險境地。

民進黨立委何志偉日前強調，民進黨不做出改變、回應，中間拿枝微末節的東西互相攻擊，支持者哭完後會做何感想？（資料照）

一、中共黑幫式威權治理只會卸責

威權中共面對不同的異見，就是採取秋後算帳，以近日白紙革命運動在中國遍地開花為例，中共面對民怨不是自我修正，而是對異議行動者進行秋後算帳，目前已有兩名參與白紙革命的大學生失去聯絡，參與抗爭的民眾遭官方監視定位，協助白紙革命運動的推特用戶「李老師不是你老師」，遭受到死亡威脅，中共並開始轉移焦點，將白紙革命運動定調為「敵對勢力的滲透破壞活動」，派出大量警力鎮壓，目前許多社交平台上有大量垃圾發文，有著「北京」、「上海」等抗議地點的標籤來覆蓋抗議活動的貼文，更質疑背後的金主就是中國政府，對威權國家來說，為了強化政權穩定，除了利用參與制度以收編潛在的社會反對者之外，更重要的是運用各類資源以形塑社會輿論的走向，尤其在社會問題剛剛發生時，若可以盡快將譴責焦點從政府身上轉移開來，將有助於威權政府卸責。

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二、台灣民主治理需要有不同聲音

民進黨創黨元老傅正逝世滿30周年，蔡英文總統當時曾表示「民主政治需要有不同聲音的反對黨存在」，這是傅正的信念，他始終相信透過互相監督、良性競爭，國家社會才會持續進步，而蔡英文總統領導的民進黨，面對何志偉等發出不同異見者、不能秋後算帳事後追殺，藉由報復手段立威權，否則就會淪為中共黑幫式威權治理，無能只會卸責。

（教育博士、議員候選人發言人）

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