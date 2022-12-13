從習近平的防疫挫敗 看見民主治理優於專制獨裁

張天泰

新冠病毒不會聽黨話，跟黨走，中共毫無科學依據、違反全球學術共識、近乎荒誕的動態清零防疫政策，日前因中國人民自發的白紙革命運動，而遭遇到空前的挫敗，而中國正處在經濟萎縮，政治僵化，民怨載道的各種危機之中，習近平卻一人獨攬大權，妄自尊大，持續傲慢的運用絕對權力，強調最高領袖是不會犯錯誤的，卻強硬執行錯誤的防疫政策，其盲目自信也讓全世界看清楚中國政治制度的弊端。

一、絕對二元對立的意識形態、民族優越感反加速政策失敗

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中共防疫政策使用動態清零，是新冠疫情最初爆發，西方歐美等發達國家在數據上公開透明，所公布的死亡率和感染率都很高，而中共表面和西方民主國家常重複口號「合則兩利，鬥則俱傷」，然而，中共骨子裡是採取和西方做絕對二元對立的意識形態管控，所以認為動態清零的防疫政策，是一個對內部中國人民的大內宣的機會，再加上中共官媒的不斷強化宣傳，讓內部人民產生中國的制度能夠比西方制度能更好地照顧人民的錯覺，也滿足其民族優越感，但沒想到習動態清零的錯誤政策，是不斷自我破壞中國經濟，因為習絕對權力的專制治理，不斷對外宣稱清零戰略是戰勝新冠疫情的唯一正確途徑，也讓不理民怨，讓更強硬執行動態清零，不關心保障人民生命，只求拍習馬屁的下屬升官，於是形成中國的動態清零變本加厲，甚至危害中國人民的生命安全，引發中國內部人民自發的白紙革命運動，並遍地開花，直到近日，習近平開始退縮，終於承認清零戰略的錯誤，並宣布「類解封」，取消大規模封控措施，並讓防疫政策類解封鬆綁，中國全民排隊測PCR的景象，終於畫下句點，政策也回到務實的路線。

直到近日，習近平開始退縮，終於承認清零戰略的錯誤，並宣布「類解封」，取消大規模封控措施，並讓防疫政策類解封鬆綁，中國全民排隊測PCR的景象，終於畫下句點，政策也回到務實的路線。（法新社）

二、放任絕對權力的獨裁治理 讓中國老百姓承擔苦果

然而，習近平獨裁威權的治理體制，其錯誤政策對人民所產生的災難，尚未停止，因目前中國研發的疫苗保護力不足，根據英國牛津大學的全球數據統計網站Our World in Data資料，相較於以信使核糖核酸（mRNA）技術研發的莫德納、輝瑞疫苗，屬於不活化疫苗（inactivated vaccines）的中國疫苗保護力較差，而目前沒有接種疫苗的老年人數量眾多，他們是一個非常脆弱的群體，而在防疫政策捍衛科學專業，與前任美國總統川普總統唱反調的公衛權威安東尼．弗奇（Anthony Fauci），其直言中國即將爆發新冠大流行，特別是中國有超過兩成的年長者，完全沒打過疫苗，集體免疫薄弱，這將成為新冠大流行的破口，且有專家推算，這個冬季病歿人數恐怕破數百萬人，面對中國疫苗保護力不夠，習近平卻因為民族自尊心、民族優越感等面子文化問題，至今不給保護力較強的西方疫苗開綠燈引進，但習不知越在乎面子，反而會遭受顏面盡失的防疫挫敗，更會讓中國老百姓承擔苦果。

三、民主治理優於專制獨裁 關鍵在有制衡政策機制

前陣子習近平曾對美國總統拜登說，在瞬息萬變的局勢裡，專制將主宰世界，因為民主需要取得共識，而取得共識需要時間，拜登則認為習近平大錯特錯，因為在民主與專制對抗的世界體系裡，儘管變動不斷，然而基本的核心價值與理念卻不會因此而動搖，而筆者認為此次習近平防疫挫敗，正是顯現中國政治制度放任絕對權力的弊端，因為在於專制國家的治理體制，沒有其他的力量去制衡獨裁者專斷的政策決定，反而因錯誤的政策製造了更多的災難，故筆者認為身在民主台灣的我們，更要避免專制成為世界的主宰者，必須依靠每一個人對於民主和自由的堅持，因為民主國家有其他力量可以相互制衡、監督、修正，同時真正照顧到人民，而不是獨裁者貪戀絕對權力、錯誤的政策導致人民遭受各種災難的展演。

（政治工作者、教育博士）

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