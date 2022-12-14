自由開講》當初金馬對台灣「差別對待」如今要求開放小三通台灣本島是否比照辦理？

民主剛果人

由於地緣、血緣關係，「金廈一心、雙馬一家」，金門、連江地方政府對於小三通有迫切開放需求。近日當地相關民代跳過陸委會，自行至對岸與相關台辦人員接洽，再將開放壓力甩鍋給我國中央政府。尤其利用台商春節返鄉的壓力，進一步希望小三通及早開通。正值中國疫情四起，如何兼顧國人防疫與金馬開放壓力，讓我國解封之路，增添變數。

近日當地相關民代跳過陸委會，自行至對岸與相關台辦人員接洽，再將開放壓力甩鍋給我國中央政府。圖為國民黨立委陳玉珍赴廈門與中國官員商討小三通及金門高粱酒銷中問題。陳玉珍國會辦公室提供）

在台灣本島COVID-19疫情高峰期，當時的金馬澎地方政府不認「同島一命」共同防疫，以離島醫療量能有限為前提，硬是要求從台灣本島居民入境金馬澎，應持有3日內快篩或PCR陰性證明者才能登島。如今，在台灣即將解封、中國疫情發燒之際，竟反其道而行，對中國廣開大門，稱中國籍配偶、台商、金馬居民有往來金廈雙馬需求，要求盡速開放小三通。

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如小三通真的迫切需要，不得不應當地民代要求而開放，那中央疫情指揮中心應比照當初金馬對台灣居民「差別性的對待」，為了維護本島防疫與春節出遊之安全，套用某陳姓立委主張，讓開放小三通地域成為「中間隔離點」。從中國入境民眾在中間隔離點時，應隔離至少七日以上（形式再討論）；取得3日內快篩或PCR陰性證明者才能從「中間隔離點」進入台灣本島。甚至，如果中國福建疫情嚴峻，連金馬當地居民回台灣本島，是否也應比照辦理，也是值得考慮。

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此舉應該有論者言，這樣對中國籍配偶、台商、金馬居民有歧視之嫌。不過，各國對於來自疫情嚴重程度不同國家民眾入境，本來就採取不同的管制措施。當初金馬地方政府對同為國人的台灣居民，不也是差別性的對待。既然金馬不顧我國防疫整體政策，執意讓來自疫情熱區的民眾，採取較為寬鬆的防疫措施。那做為中間隔離點，更應如陳姓立委主張，保護金馬與台灣本島居民。從疫情熱區入境民眾在隔離期間，也能在中間隔離點增加消費，振奮當地經濟，乃一舉數得。

（教師）

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