自由開講》賴清德的「務實的台獨」就是守護國家主權

陳啟濃

副總統賴清德宣布投入民進黨黨主席的競爭，再度成為各界討論的焦點。有人把他比喻為台灣的「澤倫斯基」，嘲諷他的台獨立場，會引發中國對台灣發動戰爭。

近來有人把副總統賴清德（左）比喻為台灣的「澤倫斯基」（右），嘲諷他的台獨立場，會引發中國對台灣發動戰爭。（報社合成／資料照、美聯社）

澤倫斯基為了抵抗俄羅斯侵略烏克蘭，放棄美國政府的安排，不願做亡國奴流亡美國，選擇留在烏克蘭捍衛國土守護人民。在台灣由於中共鋪天蓋地的發動資訊戰，對於澤倫斯基帶領國家抵抗俄羅斯發動的長期戰爭，已經被醜化為自甘成為美國的代理人，讓烏克蘭陷入長期的戰亂。

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同理可證把賴清德比擬為澤倫斯基，是在給賴清德扣上一頂「製造戰爭」的大帽子，如果當上總統會因為他的主張，讓台灣陷入戰火當中。因為賴清德一直以「務實的台獨工作者」自居，而中共一貫主張「台獨份子」是分裂中國領土的罪人，於是他成了中共口中犯了滔天大罪者。

關於「台獨」賴清德之所以加上「務實」兩字，有實際可行與尊重現況的意義。他的台獨主張已經跟捍衛國家維護主權的概念結合在一起，跟國共兩黨「一個中國」的說法，主張「台灣是中國不可分割的領土」這樣的概念是截然不同。

信不信現在烏克蘭如果再選一次總統，澤倫斯基還是會高票當選，因為他帶領烏克蘭國民反抗極權的入侵，避免烏克蘭人陷入專制政府的魔掌中。而台灣我們只要團結一心，防衛固守，壯大守護台灣的國防力量，就可以抵制中共的侵略野心，前提是不要再受騙於任何主張會「引發戰爭」這樣的挑撥伎倆。

（教育人員）

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