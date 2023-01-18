自由開講》中共對臺統戰「新花招」？ 螺螄粉包裝印刷「你是中國人」

語晴

臺灣基進臺南市議員李宗霖近日爆料，中國螺螄粉食品進口到臺灣，包裝上竟赫見「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」等統戰意味濃厚的文字，顯見中共對臺統戰手段花招百出，且未曾手軟，持續利用非正規及間接方式，對臺灣社會及人民進行洗腦式宣傳，以拉攏人心。

南市議員李宗霖爆料，近期有一款中國進口的食品，包裝上的字眼竟然是「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」等統戰意味濃厚的文字。（圖由議員李宗霖提供）

其實早在2016年也有發生過類似的事件，一款名為「欣欣兔」的陸製故事機玩具，雖經過經濟部標準檢檢局認證合格，但按下撥音按鈕時，卻會有「中國最大的島嶼是臺灣島」等統戰類的錄音，遭家長爆料質疑玩具內容不當；然而此款玩具在許多網路拍賣平臺皆可購買到，若家長未留心注意，這些帶有統戰意味的言論可能會潛移默化幼童的思想，造成錯誤的印象和認知。

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觀察中共近年對臺統戰力度不但未曾減少，還涵蓋到各領域，包括政治、經濟、社會與文教等各個層面，據國安情資顯示，中國已鎖定我十大目標團體與族群，包括基層村里、青年、學生、中配、原住民、親中政黨與政治團體、宗教宮廟、同鄉宗親、農漁會、退將等，企圖拉攏、吸收我方人員，藉「在地」之力協助從事統戰工作，並配合中方指示在各地方鄉里進行活動。

圖為當時立委趙天麟（左二）召開記者會，揭露兒童故事機玩具（欣欣兔）竟出現統戰言論錄音，要求相關單位修法規範。（資料照）

除此之外，更須小心應處的是，中共為達成統戰目的，不惜大撒人民幣投資我國新創公司，藉此將「赤紅」勢力伸入臺企，甚至利用外資、港資等名義規避政府機關審查，其中亦有不少中資，採取繞道第三國家設立公司後，再轉回到臺灣投資的作法，事件層出不窮，其中最著名的莫過於竹北市台元科技園區挖角案，深圳1家電子公司，以僑外資名義在臺設立公司，再以高薪利誘挖角我國高科技人才，並將研發成果回傳中國，竊取我國商業秘密。

對此，面對中共統戰手法多變，我國政府應加強各部會和機關之間的合作，若進口物品中有明顯對臺統戰的影像或語音，應完成塗銷等處置再行發售，避免類似的狀況再度上演、造成國安危機；同時，國人亦須提高警覺，小心勿掉入中共統戰陷阱裡，避免造成人財兩頭空。

（新聞研究生）

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