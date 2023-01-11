自由開講》日韓加強對中國檢疫卻遭報復 習近平勿再當媽寶！

張天泰

近日，中國解除疫情資訊缺乏透明度，導致包括印度、美國、義大利等至少23國，根據防疫科學和客觀依據，對來自中國的旅客加強檢疫，但中共不知反省還搞錯重點，竟然停發日韓公民短期簽證，進行報復，而治理（Governance）一詞在政治學領域，通常指國家治理，即政府如何運用治權，來管理國家、人民和領土，以達到延續國祚和讓國家發展的目的，一個政府要成功治理國家，其關鍵在於關於透明度、責任、問責制和對人民需求的回應，然而，中共因錯誤的動態清零政策，直接危害中國人民的生命安全，引發中國內部人民自發的白紙革命運動，迫使習近平宣布「類解封」，本應運用集中力量辦大事的精神，使用國家政策來化解中國疫苗保護力較差，以及保護到沒有接種疫苗的老年人的群體，但未料到疫情危機當下，中共當局躺平，不但毫無醫療配套措施的政策準備，造成目前中國內部感染數大增，也因中共的政策缺席，使中國成為向世界傳播新病毒的溫床，更使公眾質疑中共在統治中國的合法性權威，故筆者觀察到六點，分析中共只專精監視控制、內部鬥爭、外交報復，但遭遇到防疫危機，卻凸顯其不會治理國家的事實，筆者分析中共在政策治理的問題如下。

近日，中國解除疫情資訊缺乏透明度，導致包括印度、美國、義大利等至少23國，根據防疫科學和客觀依據，對來自中國的旅客加強檢疫，但中共不知反省還搞錯重點，竟然停發日韓公民短期簽證，進行報復。（路透社）

一、拍馬屁文化導致問道於盲的腐敗官僚

中共強調自上而下的威權式領導體制，故有所謂的紅軍文化，且認為紅軍軍事治理的文化，可直接用於國家治理，非常依賴上級指示和命令，一個口令一個動作，然而，正當中共官員們等待習近平自認永不犯錯，但錯害中國百姓的指示，但疫情問題卻嚴重到公眾等不及。

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二、專斷清零政策把政策資源用錯地方

中共把增加老年人的疫苗覆蓋率，並增加 ICU病床的資源，拿去蓋方艙隔離營和新冠病毒檢測（核酸檢測），導致中國現有重症病床不到六萬，但醫療專家預估，中國半數人口、相當於七億人將在近期內染疫。

三、為民族優越感拒絕科學的政策解法

中共不批准公開使用外國的mRNA 疫苗，但這些疫苗在預防疫情嚴重症狀，卻比中國疫苗更有效，中國受困己身過度追求民族優越感的面子文化，用政治面子領導防疫科學，非專業領導專業，失敗為必然之事，但付代價承擔生命損失的卻是中國老百姓，也未思考日本是疫苗大國，其沒做出疫苗，但也沒有因為民族自尊心而不使用其他國家的疫苗，如果中國願意放下無意義的民族優越感，選擇引進國際疫苗的政策，疫情必然會減緩。

四、感染數據不透明產生連鎖負面效應

媒體新聞本可傳達有關 Omicron 變體的症狀、死亡率的科學事實，但中共閹割媒體第四權的功能，並強勢控制媒體不公布訊息，反而增強中國民眾對疫情擔憂，資訊不透明，讓中國老年人接種疫苗疑慮重重，也因防疫物資不足，甚至產生中國民眾搶購黃桃罐頭、電解質水、檸檬等「恐慌性搶購」現象。

五、無問責機制導致領導者無能和卸責

「誰決定誰負責」是中共的政策口號，習近平是動態清零政策的強力推動者，但習近平對政策結束的原因，卻含糊其詞，顧左右而言他，稱中國疫情防控面臨新形勢新任務， 呼籲公眾養成良好的個人衛生習慣，養成文明健康的生活方式等官僚套話，沒有主動提及目前中國高感染率或死亡人數，不敢承認錯誤還用官僚式廢話甩鍋，習近平從來沒有面對過應該負起的政治責任。

六、中共讓中國成為向世界傳播新變種病毒的溫床

中國解封後在防疫政策上的躺平，將取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施，並宣布對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，意味著不在進行防控以及全面國境解封，許多中國人已急著想出國，但中共並未考慮到向全世界輸出病毒的風險，並未充分透明分享有關中國確診病例激增與基因定序等資訊，讓世界其他國家壟罩在變種病毒傳播的危險，而目前義大利已傳出中國一個班機52%陽性的消息。

面對防疫危機，中共對放鬆管制的慌忙急亂和準備不足，從每天都有數百萬人被感染卻要掩蓋真相、退燒藥短缺，醫務人員不堪重負、醫療量能崩潰，停屍房爆滿，政策缺位不管中國老百姓的生命安全，任由老百姓自生自滅的不負責態度，都可以看到中共不會治理國家的事實，中共無能治理仍要透過各種造假謊言，持續對中國因疫情而死亡的人數來隱瞞蓋牌，目前據統計浙江上週的單日確診數就突破百萬，但中國官員們不運用政策工具來幫助科學防疫，卻忙著向醫院、醫生及火葬場施壓，以降低新冠病例的死亡人數，然而，中共自欺欺人的情節，已被世衛組織（WTO）揭穿打臉，世衛組織表示早在10月中共20大召開時，中國疫情就已經壓不住，而北京海淀醫院的醫師也透露，在2023年十一月時，800多間新冠隔離病房已人滿為患，院方還因人太多，把病人轉移到景山的方艙，當防疫治理走向政治凌駕科學，只證明習近平只會造成中國老百姓的人禍苦難。

人神共憤，中共對內封控三年，卻在最危險的冬天放開防疫之手，還不負責任的放毒出境，造成世界各國的恐慌，而中國已有大量的確診者出現「白肺」症狀，重症人數激增，各國已開始擔憂中國疫情恐導致新的變異病毒出現，目前已有多國設「入境防疫限制」，前美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）更疾言警告中國放寬邊境限制形同允許中國公民出國「放毒」，因中共此舉可能會導致病毒在全球再度迅速蔓延而危害全人類，而諷刺的是，中共中央紀委二次全會前日召開，習還在堅持口號治國，宣稱嚴厲打擊有背景的「政治騙子」，事實上，習近平才是中國真正的「政治騙子」，信誓旦旦說要帶領中國成為強國，卻只能政治內鬥，對保障中國人民生命安全的防疫政策，躺平、失敗、甩鍋、製造更大的全球性危機，防疫無能就是治國無能，上述都是中共防疫無能的證據，直到現在，日韓加強對中國檢疫卻遭報復，無能治國，還要認為千錯萬錯都是別人的錯，習近平的所作所為不是媽寶，那什麼是媽寶？

（政治工作者、教育博士）



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