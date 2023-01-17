胡，怎麼說》別讓舔共「火山孝子」壞了「火山布雷」保台大計！

美國日前宣布軍售台灣「M136火山布雷系統」，做為共軍攻台時，有效阻絕共軍登陸攻佔灘頭的利器，在台灣的親中舔共統派政、媒、學馬上跳腳反對，更造謠汙衊「火山布雷系統」將使台灣布滿地雷，成為「地雷島」云云。

他們為何跳腳反對火山布雷？說白了，就是火山系統對付共軍登陸有很大的殺傷嚇阻，可以增加保台灣防衛力，對國軍保台有利、對共軍侵台不利，所以他們堅決反對，根本就是一群舔共舔到紅天黑地的「火山孝子」！

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陸軍司令部發表聲明，指責那些人刻意錯誤解讀火山布雷系統，散佈美國強迫採購、違反渥太華公約、台灣將布滿地雷成地雷島等謠言，徒令敵人竊喜而傷我民心士氣，陸軍深表遺憾！陸軍司令部聲明中「徒令敵人竊喜而傷我民心士氣」，就是明指那些舔共「火山孝子」，其實在為中共搞「認知戰」，弱化國軍、弱化台灣防衛，方便共軍長驅直入！

說清楚、講明白，那些人不只親中舔共而已，背叛中華民國、出賣台灣的意圖，實已昭然若揭！

M136火山布雷系統布的地雷是新型智慧式「戰防雷」，有自毀設計，以對付裝甲車為主，不是他們故意誤導的舊式「人員殺傷雷」，而且，火山布雷系統不是平時沒事就在灘頭布雷，而是在共軍集結準備渡海登陸、戰爭一觸即發或已爆發海空戰之際，於研判敵軍可能登陸地點迅速布雷阻敵。那些舔共火山孝子卻歪曲醜化稱台灣將成地雷島，自曝惡意毀國防之陰謀!

他們提出地雷可能誤傷人民，違反人道，但是，要質問他們的是:難道他們認為中共飛彈大砲轟擊攻打台灣，不會「誤傷」人民?他們怎麼不去指責中共?怎麼不從最源頭去反對中共攻台，避免誤傷人民?卻反過來反對台灣布雷自衛?如中共絕不武力犯台，台灣何必使用火山布雷?

俄羅斯殘暴獨裁者普廷說是俄烏一家親，侵略攻打烏克蘭會本著人道如何的，實際上，一年來俄軍的殘暴令人髪指，最近的是飛彈攻擊平民區公寓，造成烏國人民數十人罹難人道只存在普廷的嘴巴裡，舔共火山孝子講的人道，和普廷同一個專制師父教出來的，根本攏是假，只是做為弱化台灣防衛的藉口而已!

假人道就是最大的真殘忍!你們不許國軍在共軍登陸的灘頭布雷，是在珍惜侵略台灣的共軍生命吧!更可惡的狠毒心態是，你們假人道之名不許國軍布雷，其實就是要讓更多的共軍輕易登陸、攻入台灣，可以對台灣人民更肆無忌憚的燒殺擄掠!就像俄軍侵入烏克蘭那樣!

反對火山布雷系統的一個學者叫朱雲漢，典型的親中舔共如火山孝子一般，朱雲漢曾把中共1949年建政到1979年改革開放的30年，定義為「體制摸索期」，更將在此期間內造成中國人民大量慘死（各方估計至少6000萬人到1億）稱為「必要的犧牲」，一切都為改革開放鋪路，知名經濟學朱敬一在所著「維尼、跳虎與台灣民主」書中，點名痛批朱雲漢為中共擦脂抹粉，到了令人遺憾的地步，朱敬一質問:中共在毛澤東統治下，這種天怒人怨的暴政，就是朱雲漢口中的「體制摸索奮鬥」？

現在，朱雲漢的神鬼邏輯又故技重施了，說是火山布雷會傷害無辜，卻不問中共如發動武力犯台戰爭，會傷害多少萬倍的無辜?依他過去屢屢為中共暴政塗脂抹粉的素行，中共為達到目的，殺死多少萬人都不算什麼，台灣為抗共保台、保衛自由民主生活方式，就佈雷自保都不行!

別讓舔共「火山孝子」壞了「火山布雷」保台大計！

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