自由開講》剷除內應 嚴整軍中政戰的監察和保防任務

陳啟濃

日本經濟新聞以專題連載報導台灣，首篇有聳人聽聞的內容，內容提到台灣有九成的退伍軍人，退伍後前往中國，接受中共金錢，提供國軍情報。這樣的新聞雖然毫無證據不必信以為真，但應該有警醒台灣的作用存在，政府對軍中的政戰工作，應該要有更積極審慎的作為。

近日，日本經濟新聞以「台灣未知的真面目」為題連載系列專題，首篇報導中有軍方消息人士指出，高達9成的台灣軍官，退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態。「台灣目前最大的問題就是國軍中有很多協助中國的間諜」。（資料照）

因為兩岸歷史的因素，早期隨同國民黨來台的軍人，心中還是抱著大中國的心態，雖然當時在中國跟中共打了敗仗，撤退來台灣，但寧可接受中共統治，也不想讓台灣建立主權的獨立國家。連帶著他們許多擔任軍人的後代，自幼還是受到這種中國統一思維的洗禮，出賣情報給中共，在他們想法中，尚會認為是促進祖國統一的助力。更因為在兩蔣時代的威權統治下成長，基本上是缺乏維護自由民主的心念與決心。

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當務之急是恢復建立緊密的政戰體系，對於軍中重要人員的保防與監察，特別是主官的忠誠考核，避免成為中共內應，造成中共發動戰爭時的內部配合力量。以往政戰的重要任務就在於預防叛變，目前中共對台灣發動軍事干預正火熱進行中，台灣的防備再多麼強大，也不能容許部隊長官對中共的輸誠與消極的應戰態度。

日本新聞的表態是藉機跟台灣政府講了重話，提醒台灣要做好軍中的保密防諜，因為日本宣示跟台灣戰略同盟，不希望台灣的軍人出賣軍機，導致台灣和日本處於不利的軍事地位。台灣該重拾兩蔣時代對政戰的任務賦予，往者不可追，退伍的只能用法律來約束，至少現在還在部隊的軍人，要有更嚴格的忠誠考察。

（政戰人員退伍）

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