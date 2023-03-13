自由開講》高階核廢料「乾貯」受阻的原因何在？

陳逸南

依自由時報3月13日A7版「核廢處理 不能以拖待變」報導指出，「核電廠除役、延役經常爭論不休，國內各有支持者，但無論是執政黨的非核家園或是在野黨的核電延役，終究都得面對「核廢料處理」。新北屢屢擋下乾貯，非核家園小組只開六次正式會議，不管執政或在野黨，都只在互相指責中一拖再拖。」

核一乾貯設施遭新北市府反對，至今未能啟用。（資料照）

前述「新北屢屢擋下乾貯」係指核一廠除役後，放在核電廠內燃料冷卻池或反應器爐心的使用過核燃料棒（高階核廢料），設法移到室外乾式貯設施來作暫時性乾式貯存（乾貯），爾後，再來想辦法進行高階核廢料的「最終處置」。

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依前述，高階核廢料的「乾貯」被新北市政府卡關10年，其原因是安全、技術問題，還是人為、政治因素，令人不解。如果是人為、政治因素來卡關高階核廢料的「乾貯」，就太不公道了，因為高階核廢料之處理以拖待變，不能妥善解決，恐將長期或永久禍害全民，這不是文明、法治國家應有的作法。

該報導另指出，「已有十年前蓋好的室外乾貯設施，淪為超大蚊子設施的前車之鑑，現在核二改室內型的乾貯，也在新北市政府的堅持下，無法動工興建；核二沒讓核一「獨行」，一起成為核電除役移不出燃料棒的世界特例。」

前述「核電除役移不出燃料棒的世界特例」，是否存在核安問題，令人憂心。但希望不要出事而造成核災，否則花大量金錢去維護除役的核電廠，就太不值得了。

依媒體報導，前後任新北市長（朱立倫先生、侯友宜先生），兩人都有意謀取2024年總統大位，有關高階核廢料之有效解決對策，將是全民矚目的參選政見之一。而目前大家一直想知道高階核廢料「乾貯」受阻的原因何在？

（科技法律工作者）

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