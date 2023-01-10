自由開講》王鴻薇核能政策空洞，打臉侯友宜最大顧慮

張天泰

王鴻薇立委補選勝選，但其主張核二、核三廠延役，而國民黨團也跟進倡議台灣能源政策須跟進美國「以核減煤」的步伐，提出此倡議的優勢點，能確保能源穩定又能減少空污、降低排碳，然而，新北市長侯友宜堅決不讓核廢料留在新北，此矛盾現象已凸顯王鴻薇在此政策空洞缺乏可行性，王只提出「核二核三延役」6個字，卻沒有看到任何報告或可行方案，也沒有解決到同黨侯友宜最大的顧慮，而筆者檢視國民黨倡議的說帖，是運用美國核能政策來打民進黨的能源政策，但沒有說出事實的全部，故認為必須仔細檢視，王主張核二、核三延役的根本問題，在於其避開提出處理核廢料貯存、確保核安全等議題的政策方案，筆者論述如下。

國民黨立委王鴻薇在補選前，曾主張要核二、核三廠延役，引起環團強烈反彈。（資料照）

一、勿掉進「是蔡英文對？還是拜登對？」的二元對立式問題陷阱

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國民黨放大美國拜登政府擁抱核電的能源政策，引導選民設下二元對立式問題陷阱，「是蔡英文對？還是拜登對？」，卻縮小甚至不說出事實的全部，而美國使用核能發電的兩大目標，第一為美國政府2035年達成無碳汙染，第二為美國政府2050年達成經濟碳中和目標，但美國的核廢料貯存問題，也長期困擾總統拜登，回顧歷史，美國國會於1982年通過《 The Nuclear Waste Policy Act》，便開始尋找一個永久的、合乎地質安全的地下場地，作為國家核廢料儲存庫，而法律要求在 1998 年之前開發一個儲存庫，於是美國聯邦政府選擇位於拉斯維加斯以北，約90英里國家安全區的尤卡山，但現今美國正面對核廢料和核安全的政策挫折，美國自1950年代起至2022年，在約72年間，美國累積了8.3萬公噸的核廢料，目前存放在遍及34個州的76座反應爐廠址內，而美國政府花費數十年，在內達華洲的尤卡山建造大規模核廢料貯存場，已投入了數百萬美元，經歷美國總統歐巴馬（Obama）、川普 （Trump）、拜登 （Biden），但因為在地民意反對，對核安問題有疑慮，連三任美國總統不敢推動，最後導致政策遭遇挫折並未完成，而在此議題倡議，國民黨未說出上述事實的全部。

二、假裝看不見不代表不存在 核廢料無處放是根本性問題

台灣的高階核廢料的處置計畫延宕，核廢料無法選址與處理，王主張核二、核三廠延役，卻不提出核廢料處理的解法，是不負責任的做法，台灣目前僅有低階核廢料最終處置場的選址條例，現在核二廠議題，王美花在立法院答詢說：「核二燃料池已滿，但新北市政府一直不讓經濟部蓋乾貯設施，燃料池滿了就不可能再使用了。」，可以看到地方政府消極反對拒絕執行的狀態，程序已停滯多年，高階核廢料更是連最終處置場的選址條例都尚未制定，對於台灣核廢料處理的困境，台灣現況下的19080束高階核廢料無處安放，故王鴻薇主張核二、核三廠延役的能源政策，不但無法解決這些問題，只會加劇惡化高階核廢料處置的困境。

三、國際經驗轉移台灣 可從美國處理核廢料貯存、確保核安全等的政策方案開始

總言之，如果國民黨想用美國核能政策來打民進黨，就必須說出事實的全部，而目前美國能源署的核能政策說帖，提出包含第一、核廢料貯存場能帶來地方經濟發展，透過讓貯存場進駐，可為社區帶來工作機會和新的基礎建設，第二、國家負起核能安全的所有責任，政府必須負起管理國家核燃料消耗的責任，第三、公開透明化核廢料貯存場的相關利益及條件，美國讓有意願的社區，則有權探詢接納貯存場的相關利益及條件，這些都是台灣能源政策倡議可以參照的國際經驗，國民黨也可從美國如何處理核廢料貯存、確保核安全等議題的政策方案著手，讓此國際政策經驗能否轉移到台灣的能源政策等角度切入。

最後，台灣核廢料無處放，是核能政策能否推行的根本問題，也是王鴻薇主張核二、核三延役最大的根本性問題，面對核電的政策問題，假裝看不見不代表不存在，或只讓口號式「核二核三延役」矇混過關，因此延役核電廠的使用不但無法解決這些問題，只會惡化核廢料處置的困境。

（政治工作者、教育博士）

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