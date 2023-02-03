自由開講》提醒侯友宜，「疑美」前先想明白誰獲利？！

蘇收

新北市長侯友宜日前一句「不做強國棋子」叩響了疑美大門，賴清德副總統隨即機警反駁：「『疑美論』如成社會共識，台灣會很危險。」掀起「疑美」、「親美」的論戰。固然提高台灣自我防衛能力應是當前要務，但若失敗主義者大肆宣揚疑美和中、甚有投中者舉著陰謀論旗幟要台與美分道揚鑣，我們必須有明確的認識：這些人，都是敵人。

新北市長侯友宜日前一句「不做強國棋子」叩響了疑美大門，賴清德副總統隨即機警反駁：「『疑美論』如成社會共識，台灣會很危險。」掀起「疑美」、「親美」的論戰。（資料照）

會說美國值得懷疑、也必須懷疑，多陳美國必然是以自身利益為重，我國也應以最大利益為標的、周旋於大國之間。此類詭辯根本站不住腳，試想第一島鏈如被中國突破，利益損害最大的一方是誰？自然是國破家亡的我們，那其次呢，難道不是開西岸門戶的美國嗎？所以有什麼道理美國要把台灣當作棄子、損害自身利益。有說親美就是在挑釁中國，真打起來美國並不會代替我們上戰場。這完全是情緒勒索，沒有任何人有義務幫我們打仗；再者哪怕我們什麼都不做、不親美友日，但凡我們不「積極」承認是中國的一部，中國遲早會把我們逼上戰場。

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疑美者如斯類比：烏克蘭欲加入北約就是美國指使，亦為造成俄羅斯侵略的開端，好比美國煽動台灣挑釁中國。這些檢討被害人的間接加害者，一心嚮往與威權站在一起；烏克蘭選擇要成為北約的對等盟國、而非俄羅斯的禁臠，孰利孰弊非投降主義者之氣度可估。他們批評烏克蘭挑釁俄國是以卵擊石，同時也批評訪台的裴洛西是「麻煩製造者」，但又緣何對把導彈對準台灣、戰機不時侵擾的中國無比寬容？既然疑美者一直強調「利益」，何不告訴大家疑美若成社會共識，誰會成為最大得利者。

此類「認知作戰」，對有「中華傳統美德」的民眾是非常有效的。你隔壁住了一個家暴男，每天毆妻虐兒，還不時到你家門口晃，要你別多管閒事、並總有一天要把你家「終極統一」。然而當親友、鄰里上門想要提供協助，你反而告訴他們不要刺激他、挑釁他，你想要「維持現狀」，畢竟大家都是黑頭髮、黃皮膚，「兩戶一家親」。現在甚至起疑協助者是否想要趁虛而入、從中得利，簡直滑天下之大稽。

（公務員）

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