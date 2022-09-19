自由開講》俄羅斯還能撐多久？

康駿銘

在烏克蘭近日來的強勢反擊之下，烏軍失復了六千多平方公里的失地，從俄軍遺留下來的戰車、火藥等可見，俄軍絕非如中國媒體所塑造的「有計畫的成功撤離」，而是確確實實的落荒而逃，成為了烏俄戰爭的轉捩點。而隨著哈爾科夫的逐步光復，不但俄軍士氣受到重挫，連同俄羅斯國內對普廷的質疑聲音也逐步增強，甚至在歐洲的嚴寒冬季將至在烏茲別克舉行的上海經貿合作組織峰會上，一向態度曖昧的中亞各國乃至印度，都已經出現離心，俄國在中西亞地區的主導地位即將面臨挑戰，將進一步加速俄國勢力的土崩瓦解。

中國，便在別無他選的情況下成為了俄羅斯唯一的「盟友」。普廷雖然在峰會上讚揚中國在烏俄戰爭中展現了與俄國共同與西方分庭抗禮的「權力平衡」，但普廷很清楚中國不但早就藉由一帶一路，在中亞地區與俄羅斯進行政治影響力的角力，而且俄國經濟對中國的依賴已經中毒甚深，特別是自俄國入侵烏克蘭後，西方的強力制裁令俄羅斯經濟重挫，外資紛紛撤出，打擊依賴進口的輕工業商品市場，繼而影響民生，反而造就了中國商品壟斷俄國市場的機會，從成衣到電子通訊產品，都充斥了中國貨品，正好也令中國緩和了出口主導經濟模式，因貿易戰及西方經濟急速脫鈎造成的危機；而俄羅斯也正好可以透過向中國出口天然資源及黃金解決歐洲禁運的問題，中俄兩國的共生關係，也只會越走越近。

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普廷（左）雖然在峰會上讚揚中國在烏俄戰爭中展現了與俄國共同與西方分庭抗禮的「權力平衡」，但普廷很清楚中國不但早就藉由一帶一路，在中亞地區與俄羅斯進行政治影響力的角力，而且俄國經濟對中國的依賴已經中毒甚深。右為中國國家主席習近平。（美聯社）

不過，西方自然也不會對破壞世界和平及秩序的中俄集團視若無睹，可以預期若中國暗中支援俄羅斯的證據越來越明確，西方對俄羅斯的經濟制裁將進一步擴展至中國身上。中國的外資企業在貿易戰、香港及新疆人權問題，到目前失控的鐵腕防疫措施後，恐將有下一波的急速逃離，而人民幣的大幅貶值，也令仰賴進口糧食及天然資源的中國經濟更加百上加斤，即便俄羅斯能為中國解決部份燃眉之急，也難以阻擋西方脫鈎對中國經濟及市場長期的負面影響，加上中國經濟泡沫早已在恒大、村鎮銀行、爛尾樓風波中出現巨大的裂痕。而正值戰況失利的俄羅斯，恐怕並不會是中國的救生圈，而是火燒連環船的鐵鏈。不過，正因為國際局勢的環環相扣，正在為烏克蘭戰況感到振奮的我們台灣人，也應為習近平是否會以侵台來一場政治豪賭解決經濟、政治及外交上的困局，作好萬全的準備。

（台灣基進國際部專員）

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