矢板明夫觀點》川普勝選後「台海情勢報告書」

印太戰略智庫認為，川普當選美國總統，在很大方面，對維護台海的和平安定是有加分的。但同時也存在一定的風險。

◎矢板明夫

在11月7日發表的印太戰略智庫「台海情勢報告書」（公開測試版）中，我們分析了川普當選美國總統之後，對台灣的正面和負面影響。內容如下，分享給大家參考。今後，智庫面向會員發行的「台海情勢報告書」當中，會以這類的分析評估文章為主，如果您感興趣，歡迎加入會員。

川普戰勝了民主黨的副總統哈里斯，再次入主白宮。（法新社檔案照）

11月5日美國總統大選投票結果，共和黨的前總統川普戰勝了民主黨的副總統哈里斯，再次入主白宮。雖然美國的民主、共和兩黨，在支持台灣、對抗中國的問題上，大方針是一致的。但這一次政黨輪替，尤其是個性強烈的川普再次成為美國以及自由世界的領袖，還是會對台海安全帶來一定的影響。有正面的影響，也有負面的。

請繼續往下閱讀...

川普回鍋正面的影響，也就是將直接或間接降低北京的習近平政權武力犯台的可能性。（路透檔案照）

正面的影響，也就是將直接或間接降低北京的習近平政權武力犯台的可能性。我們認為會體現在三個方面。

第一、川普總統的外交國防政策有很大的不確定性。作為盟友的日本和北約國家都不知道川普下一張會打什麼牌了，那麼作為台海衝突時假想敵的北京，一定會感到更加頭痛。川普曾說過「如果中國武力犯台，會轟炸北京」，同時也說過「要對中國商品加徵200%的關稅」等等。不知道哪一句話是真的。習近平政權在考慮對台灣動武時，因為難以預測美國川普政權的反應，在制定計劃上將面臨巨大的挑戰。

第二、川普曾多次表示，要向台灣收「保護費」。因為在短期內，實現美軍駐紮在台灣的可能性並不是很大，所以台灣向美國交付「保護費」的方式，應該是以購買美國的武器為主。川普就任總統之後，很有可能像他第一個任期時一樣，積極地向台灣出售武器。增強台灣的防衛力量，提高中共武力犯台的成本。

第三、川普總統在第一個任期中曾經發動美中貿易戰。大幅增加了中國商品進口美國時的關稅，並積極切斷半導體等先端技術流入中國的管道。他的第二任期，這種趨勢有很大的概率將被繼承。現在已經十分艱難的中國經濟，無疑將面臨雪上加霜。隨著中國的國力被削弱，中共武力犯台的難度將越來越大。

負面的影響，也就是可能導致兩岸軍事衝突風險提高。我們認為會體現在三個方面。

第一、川普說話口無遮攔。在國防外交等重大問題上，也經常隨意使用一些不嚴謹的語言。而在一黨獨裁的中國，對於這些語言的含義，有可能過度解讀，造成習近平誤解美國的對台灣政策，導致北京做出錯誤的判斷。

第二、川普的外交國防政策偏好獨來獨往，和日本、韓國、北約等同盟國的配合度可能不高。還有可能因經費問題與同盟國發生矛盾。這些矛盾可能會給中國見縫插針的機會。

第三、川普對亞洲事務其實並不十分了解。根據《安倍晉三回憶錄》等資料，川普的第一個任期中，很多的對中國、對台灣、對朝鮮半島以及東南亞的政策，是聽取了其好友安倍晉三前首相的建議。現在安倍前首相已經不在了，川普總統是否能夠和上一個任期時一樣，繼續認識到台灣問題的重要性，並做出維護台灣利益的決定，還存在不透明的地方，需要進一步觀察。

根據以上論述，印太戰略智庫認為，川普當選美國總統，在很大方面，對維護台海的和平安定是有加分的。但同時也存在一定的風險。

印太戰略智庫將在每一期「台海情勢報告書」當中，進行綜合分析之後，為台海安全做一個全方位的評估。以人體的溫度為參考值，呈現大家可以很直觀理解的「台海安全指數」。

這一期的評估溫度為37.2度，相當於華氏98.96度。屬於「微燒」的狀態。今後，我們會根據每個月圍繞台海周邊的局勢變化，提供綜合分析評估和「台海安全指數」，給大家參考。

#矢板明夫

（作者為日本旅台新聞工作者，「印太戰略智庫」董事長兼執行長）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法